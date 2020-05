Federica Sciarelli “Chi L’ha visto” mega gaffe in diretta sul caso “femminicidio ” Benito

Federica Sciarelli, la battuta fuori luogo cattiva e inadeguata

Federica Sciarelli, una delle più brave conduttrici della televisione italiana, al timone della trasmissione Chi l’ha visto ha fatto parlare di sé proprio in queste ore dopo la messa in onda della puntata di ieri sera.

La donna in queste ultime puntate si sta occupando del caso del signor Benito che è stato colpito dalla morte di una sua cara amica, Elvira. Lui è stato sottoposto a tanti interrogatori da parte degli inquirenti, perché potrebbe avere a che fare con il caso in modo diretto o indiretto. Potrebbe sapere qualcosa, conoscere qualche dettaglio non indifferente per risolvere il caso.

Si è resa protagonista anche la conduttrice con una battuta po’ fuori luogo. Ha Infatti affermato che lui si chiama Benito, ad essere coinvolta è una donna, facendo riferimento alla storia del nome, qualcosa potrebbe essere collegata. Il suo intento sarebbe stato strappare una risata. Ovviamente non c’è riuscita, ma in qualche modo ha aperto un vero e proprio caso.

Federica Sciarelli, una tematica seria e pesante finisce per essere motivo di gaffe

Federica Sciarelli intervistando l’uomo, ha spiegato che secondo gli inquirenti è successo qualcosa, che non somiglia nemmeno per niente ad un incidente. Pensano sia successo qualcosa, mentre l’uomo continua ad affermare che secondo lui è tutto avvenuto a causa di un overdose di medicinali. La donna è stata ritrovata da lui stesso nel capanno vicino all’abitazione.

Così A questo punto la conduttrice ha fatto la battuta, che tanti hanno colto come un vero e proprio scivolone. Pregiudizi su pregiudizi seguiti poi dalla messa in onda del servizio legato a questa storia tanto delicata.

La spiegazione circa la scelta del nome non lascia dubbi

Subito dopo la conduttrice ha continuato a scherzare e giocare chiedendogli se la mamma fosse stata felice di mettergli questo nome. Probabilmente secondo lei è stato il papà a volerlo chiamare così con insistenza. A quei tempi gli uomini erano coloro che avevano la possibilità di decisione su tutto. L’uomo era forte, mentre la donna era debole non aveva diritto di scelta.

Su questo ha risposto Il diretto interessato, affermando che la mamma lo avrebbe voluto chiamare Vincenzo, ma la sua parola Non aveva valore, mentre quella del papà era tutto. A lui piaceva Benito e così lo hanno chiamato. Già negli anni passati, anche a scuola molti facevano battute sul suo nome. Proprio per questo molti pensano lui sia una persona forte in realtà non lo è, pensa di essere molto indeciso, molto debole, questo delude le aspettative ma a lui non interessa.