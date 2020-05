Uomini e Donne: l’ex tronista Alessio Lo Passo vuole tornare in tv, ecco perchè

Uomini e Donne: Alessio Lo Passo arrestato per estorsione

Alessio Lo Passo ha partecipato diversi anni fa a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Montanarini. Il rapporto tra di loro era molto conflittuale, lei lo ha scelto comunque ma la loro storia è andata avanti soltanto per un mese senza telecamere. Poi la redazione gli ha proposto il trono, ma il suo percorso non è andato bene.

Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi inevitabilmente Alessio è diventato molto popolare, ha fatto diverse ospitate nei locali e ha continuato la sua carriera da modello. Tutto questo fino al 2017, anno in cui è stato arrestato per estorsione. Mentre stava andando in un locale con Guendalina Canessa (sua ex fidanzata) e Lele Mora la polizia lo ha fermato e arrestato.

L’hanno accusato di estorsione ai danni di un medico chirurgo che lo aveva operato al naso. Alessio si è difeso da quelle accuse, ma è arrivata la condanna a tre anni di carcere. L’ex tronista ha trascorso soltanto un mese e mezzo in cella ma per lui è stato un trauma. L’ha detto più volte, ma recentemente ha rilasciato un’intervista in cui ha confessato che vorrebbe tornare in tv.

Alessio: ‘Voglio tornare in tv e raccontare la verità’

In un’intervista per Novella 2000 Alessio ha ricordato il mese e mezzo vissuto in una cella piccolissima che doveva condividere con altri due ragazzi con pene più lunghe. Non riuscendo a farsene una ragione in poco tempo ha perso ben 15 chili. Dopo quell’esperienza ha deciso di rinchiudersi a La Spezia con la sua famiglia e gli amici per riprendersi.

In quel periodo ha iniziato a concentrarsi sulla sua passione per renderla il suo lavoro, ovvero il personal trainer. Tuttavia, questa storia ancora non è riuscito a superarla e alla rivista di Roberto Alessi ha dichiarato che vorrebbe tornare in tv per raccontare la verità su quello che è accaduto con il chirurgo perché le accuse che gli sono state mosse non sono vere.

Alessio ha avuto un grande seguito per la sua fisicità, ma anche tanti detrattori. In molti l’hanno sempre visto come uno dei tanti che voleva soltanto la popolarità in tv. Riuscirà ad avere comunque il suo spazio per difendersi? Voi che cosa ne pensate?