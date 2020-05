Irama ha cancellato le vecchie foto sui social e ha cambiato totalmente look: ecco perchè

Ad Amici Speciali Irama si è presentato con un look totalmente nuovo. Ecco perché ha scelto di cambiare il suo aspetto

Amici Speciali: Irama stupisce con un nuovo look

Per chi lo segue regolarmente sui social non è stata una sorpresa vedere Irama sul palco di Amici Speciali con un look decisamente diverso rispetto ai suoi esordi in tv. Infatti, quando Filippo Maria Fanti ha partecipato al talent e l’ha vinto aveva i capelli corti a spazzola, look elegante e la sua caratteristica erano le piume lunghe portate come orecchini.

Invece, adesso il giovane cantante ha i capelli ricci, porta degli orecchini d’oro e d’argento piccoli e il suo look è più stravagante. Giorgio Panariello ha colto subito l’occasione per fargli una battuta sui suoi pantaloni leopardati indossati nella prima puntata.

I più attenti hanno anche notato che a questo cambio di look Irama ha deciso di aggiungere un’azione ben precisa: ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto precedenti al cambio di pettinatura e di stile. Ma che cosa l’ha portato a fare questo cambiamento? L’ha detto proprio lui in un’intervista.

Irama: ‘Per me è un modo di comunicare’

Ci sono tanti artisti che fanno molta attenzione a che cosa vogliono indossare per mandare anche un messaggio oltre alle canzoni. È proprio questo il caso di Irama. Come ha riferito lui stesso a GqItalia.it fa molta attenzione a quello che indossa, sa perfettamente cosa gli piace e cosa non gli piace e vuole comunicare un messaggio anche attraverso il look.

Irama si definisce “anomalo” rispetto ai suoi coetanei perché a lui piace vestire con stivali, pantaloni eleganti o stravaganti e camicette. Non sopporta le tute da ginnastica o le stesse sneakers. Non le ha mai portate, nemmeno nel periodo della quarantena. Per il cambio di immagine, tuttavia, si è fatto consigliare da alcuni esperti.

Infatti, sono intervenuti il personal stylist Simone Rutigliano e il designer Emanuele Bicocchi per i gioielli. Il primo ha dichiarato che ha voluto rendere il look di Irama meno commerciale e più consapevole. Per questo, comunque, gli ha proposto dei marchi che sono in linea con il suo modo di essere e lui ha accettato i consigli degli esperti. Voi che cosa ne pensate del nuovo look? Preferite Irama in questa versione e in quella precedente?