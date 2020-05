Uomo dice di aver trovato il portale per raggiungere gli UFO usando Google Earth

Un cacciatore di alieni ha affermato di aver scoperto un portale per raggiungere gli UFO e la loro base. La scoperta arriva dopo aver notato una strana formazione sulla mappa di Google Earth.

Portale per raggiungere gli UFO: bisogna andare in Indonesia

Scott Waring, che gestisce un canale YouTube e un sito Web chiamato ET Data Base , afferma che la base aliena peculiare si trova su una “piccola isola disabitata in Indonesia”. Il cacciatore di UFO ritiene che si tratti di una porta verso una “base aliena sotterranea”, dal momento che è situata in una posizione isolata, l’ideale per nascondersi.

Usando uno strumento su Google Earth, ha misurato l’apertura per scoprire che era di 20 metri di larghezza, che secondo lui è abbastanza grande da “far entrare un sacco di navicelle aliene”. Waring fa sapere che possiamo noi stessi verificarlo su Google Earth cercando le coordinate: 1 ° 13’42.00 “S 129 ° 48’49.43” E.

Le dichiarazioni sul sito web

Scrivendo della scoperta sul suo sito web, Scott afferma di aver trovato un ingresso in una base sotterranea su un’isola abbandonata in Indonesia. Il cacciatore scrive: “La porta può essere facilmente visualizzata con la mappa di Google Earth e quando aggiungi contrasto a uno screenshot, i dettagli risultano davvero evidenti. Da alcuni dettagli si può ipotizzare anche che l’ UFO sia già volato attraverso questa porta per lasciare la base sotterranea. Come facciamo a saperlo? Perché gli interni più profondi del tunnel sono crollati e chiusi, ma l’area delle superfici esterne è ancora aperta”.

In un video pubblicato su YouTube, Scott esamina ulteriormente l’immagine, dicendo che è semplicemente fantastico per lui. È una cosa innaturale ma strabiliante, perché ha scovato un’entrata aliena in una base sotterranea.

Le reazioni divise del web

Ma come avrà reagito il web? Qualcuno gli ha dato del matto. Altri hanno elogiato Scott per la scoperta, con messaggi tipo: “Penso che questo sia un ingresso specifico per le navi interstellari. È noto che i Reptiloidi (specie originali del nostro pianeta) usano navi a forma di sigaro o cilindriche. Devi esaminare bene la forma dell’ingresso! È chiaramente su misura per navicella UFO.

Qualcun altro si complimenta e invita Scott ad andare avanti negli studi, per stabilire se all’interno di quella porta, si nasconde qualcosa. Ovviamente non sono mancati i commenti cinici. Chi non crede negli alieni, pensa che Scott sia malato di mente. Sta di fatto che comunque i suoi video raggiungono milioni di visualizzazioni ogni giorno.