Belen e Stefano De Martino, rivelazione: “La Rodriguez nasconde un grande segreto…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino lontani

Dopo la ritrovata sintonia Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono separati di nuovo. Tranquilli, non stiamo parlando dal punto di vista sentimentale. Il ballerino ha lasciato Milano per recarsi a Napoli intento a registrare la nuova edizione di Made in Sud. Il programma comico di Rai Due era stato rinviato lo scorso marzo causa Covid-19. Nel frattempo, la giornalista di Nuovo Tv Ilaria Piovan ha scritto che la soubrette argentina nasconde un grosso segreto.

Di cosa si tratta? Sembrerebbe che la modella potrebbe essere incinta e finalmente allargare la famiglia. I due professionisti nell’ultimo periodo non hanno mai nascosto la volontà di dare un fratellino o sorellina al loro Santiago che ha già sette anni. Il periodo di quarantena è stato proficuo per la coppia?

Belen Rodriguez nasconderebbe un segreto: parla una giornalista

Con un articolo sul magazine Nuovo Tv, la giornalista Ilaria Piovan, ha scritto: “Potrebbe vedere realizzato il suo sogno, ritrovarsi tra le braccia una bella bimba”. Le indiscrezioni su una possibile gravidanza della modella argentina circolano ormai da diversi mesi, ma il suo pancino è rimasto sempre piatto. I due sono super innamorati dopo la reunion, quindi allargare la famiglia li renderebbe ancora più uniti.

Nelle interviste realizzate per dei periodici di gossip, sia il ballerino Stefano De Martino che la sua dolce metà hanno rivelato la loro intenzione di mettere al mondo un altro figlio e che ci stanno provando da tempo. C’è da dire che hanno avuto a disposizione due mesi per realizzare il loro grande sogno e, stando quanto ha scritto la giornalista, presto la coppia darà l’annuncio.

Svelata la data d’inizio di Made in Sud

Tornando al lavoro di Stefano De Martino, dopo il rinvio dello scorso marzo per l’emergenza sanitaria per il Coronavirus, tranne imprevisti dell’ultimo minuto Made in Sud dovrebbe partire dal 2 giugno 2020 in prime time su Rai Due.

Il ballerino ha lasciato la moglie Belen Rodriguez e il figlio Santiago nel capoluogo lombardo per raggiungere Napoli. Lì il professionista ha trascorso un periodo di quarantena e poi ha iniziato a registrare il programma comico che prevede sei appuntamenti. Una scelta dettata dalla situazione anomala che sta vivendo il nostro Paese ma gran parte del mondo.