Mara Venier fa tremare tutti con le sue parole “non c’è la faccio più mi fermo”

Probabile prolungamento di Domenica in, ma Mara Venier non è sicura di farcela, vorrebbe staccare prima, scopriamo cosa è successo

Dopo lo stacco del contenitore domenicale a causa dell’emergenza coronavirus, Domenica In adesso potrebbe andare in onda per più tempo. E’ una voce che circola soprattutto dopo gli ottimi risultati ottenuti da Mara Venier nella giornata di domenica 17 maggio.

La puntata ha ottenuto il 17,9% di share e Domenica In è stata la di trasmissione più vista della giornata. La Venier ha accolto in studio Pamela Prati e pare che l’intervista sia stata apprezzata moltissimo dai telespettatori. Infatti, sono giunti tanti commenti e complimenti sul profilo social della zia Mara. Tuttavia, la presenza della Prati a Domenica In ha anche sollevato delle polemiche. Prima fra tutti il cachet che i telespettatori pensavano la Rai avesse dato alla showgirl.

Mara Venier attaccata per il presunto cachet per la Prati

Pare invece che la Prati sia andata nella trasmissione di Mara a titolo gratuito e non dietro compenso. Già l’ex stella del Bagaglino ha fatto parlare tanto lo scorso anno con il caso di Mark Caltagirono, ma stando alla Venier non c’è stato compenso. Pamela Prati ha invece colto l’occasione per presentare il suo nuovo libro e durante l’intervista ha ribadito cosa è accaduto veramente nella vicenda Mark Caltagirone.

Secondo il sito di Davide Maggio, la Venier ha ripreso l’argomento anche durante una diretta Instagram. La conduttrice ha risposto ad un utente che chiedeva di reinvitare Pamela che con tutte le polemiche che ci sono state sarà difficile. La Venier non aveva idea che gli utenti potessero attaccarla per i dubbi che hanno sulla Prati. Mara ha anche accusato un po’ di stanchezza, e quello che ha detto fa preoccupare tutti i fan della trasmissione.

La Venier è stanca e vorrebbe finire prima

Infatti, visti i risultati della scorsa puntata di Domenica In, pare che i vertici Rai avessero pensato di allungare la trasmissione. E anche Mara lo sapeva, visto che fino a due settimane anche lei aveva detto che il programma sarebbe andato avanti fino al 28 giugno. Probabilmente adesso deve avere accusato un po’ di stanchezza, perché ha detto che intende fermarsi.

Ha detto che potrebbero anche finire il 5 giugno, anche se in realtà la prima domenica del mese è 7. Ma ha anche lasciato una porta aperta, ha detto infatti che è probabile un prolungamento del contenitore domenicale. Vedremo dunque cosa farà!