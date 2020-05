Shilpa Sethi, si rifà il lato B spendendo 60mila euro l’influencer diventa una star (FOTO)

La nota influencer Shilpa Sethi spende 60mila euro per rifarsi un lato B enorme, oggi è un personaggio famoso e racconta la sua storia

La famosa influencer Shilpa Sethi ha speso ben 60mila dollari per rifarsi il lato b alla brasiliana. Originaria di Nuova Delhi, la 25enne ha ottenuto un grande successo proprio grazie al suo fondoschiena enorme. Ha infatti raggiunto ben 1.2 milioni di followers ed è una delle più celebri influencer del momento.

Fin da quando era giovanissima la Sethi è stata sempre una fan del “Butt Lift brasiliano”, ovvero il posteriore alla brasiliana. Il suo lo ha ottenuto grazie ad un intervento chirurgico che ha previsto il prelievo di grasso da un’altra parte del corpo per iniettarlo sulle natiche. In questo modo i chirurghi hanno potuto rimpolpare il suo fondoschiena e renderlo il più grande possibile, proprio come lo voleva lei. (Continua dopo la foto)

Shilpa Sethi voleva fare da tempo questo intervento

Da diverso tempo Shilpa Sethi voleva sottoporsi a questo intervento questa operazione di chirurgia estetica e finalmente c’è riuscita. La prima volta aveva risparmiato 10mila dollari e pensava di aver racimolato una cifra sufficiente per ottenere un buon lavoro. Invece non è stato così e il medico che l’ha operata non era molto esperto, infatti ha avuto dei problemi.

Lei stessa ha raccontato che dopo l’intervento le cose si sono complicate. La giovane influencer ha detto che aveva accusato dolori molto forti nella gamba. Inoltre, faceva anche fatica a respirare e sulle natiche sentiva una specie di formicolio. La sua saluta ha dunque cominciato a preoccuparla, anche perché faceva fatica a sedersi. Per sei mesi ha fatto questa vita e alla fine ha scoperto che era affetta da una forte infiammazione.

La Sethi raccomanda di affidarsi a medici esperti

Così ha dovuto rivolgersi ad un altro medico per fare un ulteriore intervento. Shilpa Sethi ha dovuto investire ben 60mila euro per avere un lato b come desiderava e soprattutto che fosse bello da vedere. Con l’intervento precedente il sedere le si era deformato e accusava sempre dolori.

L’influencer ha rivelato quello che ha passato per essere di aiuto a tante altre donne che vogliono seguire questo percorso. A loro raccomanda infatti di affidarsi a professionisti del settore per non vivere brutte esperienze. Lei di rifatto ha solo il lato B, poi il resto è tutto naturale, non ha protesi o silicone.