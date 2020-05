J-Ax attraversa un momento di sofferenza “tornerò a farlo”

Momento di sofferenza per J-Ax, il rapper è triste per quanto sta succedendo a causa dell’emergenza coronavirus, per fortuna la musica lo ha salvato

Anche i personaggi famosi provano emozioni intense e spesso sono costretti a fare i conti con una dura realtà. Il momento che stiamo vivendo tutti ha fatto soffrire moltissimo J-Ax, rapper famoso nel mondo, e anche lui ha vissuto un momento di grande disperazione. L’emergenza per il Coronavirus lo ha spiazzato, ha annullato le sue certezze e sconvolto anche la sua vita.

Per fortuna, come ha detto il cantante, si è salvato, ed è stato grazie alla musica che è riemerso. Il cantante non ha provato vergogna a mostrare le sue fragilità e la sua interiorità. Sui social network J-Ax ha fatto vedere, come sempre, la parte più autentica di se. Ogni suo lavoro è stato un modo per farsi conoscere meglio dal pubblico.

J-Ax confessa ai suoi follower il suo momento di sofferenza

Per far capire cosa ha provato in questo periodo il rapper ha deciso di essere sincero con i suoi follower. Così ha parlato della enorme sofferenza che di recente ha vissuto e dalla quale sente la necessità di fuggire. Il coronavirus ha complicato i rapporti fra le persone, le ha distanziate, ha fatto anche cambiare abitudini e stile di vita. Molte persone hanno problemi economici e la quarantena ha lasciato strascichi inimmaginabili.

Anche i personaggi noti sono stati presi da tristezza e sofferenza e fra questi c’è anche J-Ax. Su Instagram il rapper ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo dal titolo “Una voglia assurda“. L’uscita del brano è prevista per il 29 maggio ed è un momento importante per il cantante, che torna in scena.

Il rapper salvato dalla musica

J-Ax ha confessato ai suoi fan che per un lungo momento ha fatto dominare su di lui la sofferenza. Ha lasciato che il virus gli prendesse la mano e lo facesse sprofondare nella tristezza più nera. Il cantante ha provato emozioni negative causate proprio da quanto sta accadendo nel mondo e si è fatto sommergere da pensieri funesti. E’ stato difficile per lui farsi forza e uscire da questo tunnel che lo stava coinvolgendo in pieno.

In questi mesi di distacco sociale per lui non è stato semplice andare avanti, per lui il lockdown è stato una prova molto dura. Adesso però per fortuna ne è uscito e grazie alla musica ha riprovato le emozioni più vere e la speranza nel futuro.