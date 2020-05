Gerry Scotti finisce in lacrime davanti a tutti, l’ammissione: “Mi sono emozionato” [FOTO]

Gerry Scotti e il singolo Smile

Su Canale 5 continua la programmazione in replica di Tu si que vales, riscuotendo tra l’altro un grandissimo successo. Nella puntata in onda mercoledì 20 marzo Gerry Scotti ha vissuto un momento di grande commozione. Il motivo? Un concorrente in gara si è esibito cantando, in modo maldestro, un suo vecchio brano. Erano gli Anni Ottanta quando un giovane Virginio Scotti, ai suoi primi passi in radio e sul piccolo schermo, incise un singolo che si chiamava ‘Smile’.

Quest’ultimo successivamente divenne anche la colonna sonora dell’omonima trasmissione televisiva che ha condotto su Italia 1. La canzone, prodotta dal suo caro amico e collega Claudio Cecchetto, fu il primo 45 giri cantato dal professionista Mediaset. All’epoca divenne un vero e proprio tormentone diventando una hit.

L’artista pavese si emoziona a Tu si que vales

Sulla copertina di quel CD datato Anni Ottanta, il giovanissimo Gerry Scotti si presentava con in braccio un tenero bambino. Qust’ultimo era Conor Clapton, il figlio di Eric Clapton e Lory Del Santo, morto poi tragicamente circa trent’anni fa cadendo dalla finestra della propria abitazione americana.

Quella canzone, ‘Smile’, è stato cantata nell’appuntamento di Tu si que vales da Gino Simeone. Il concorrente del programma di Canale 5 ha confidato: “Sono qui per una persona molto importante, ha contribuito a sciogliermi un po’ con le donne! Avevo 13 anni, mi piaceva questo personaggio, questo mito degli anni ’90 ed è venuto tutto il resto! Oggi sono sposato e ho un figlio”. (Continua dopo la foto)

Gerry Scotti e il racconto sul suo brano Smile

Quando Gino Simeone ha iniziato a cantare ‘Smile’, il giudice di Tu si que valese Gerry Scotti si è commosso davanti a tutti. Dopo aver terminato la performance (negativa), il pavese si è alzato dalla sua postazione dicendo: “Vado ad abbracciarlo, mi sono emozionato”. Poi avvicinandosi a lui ha confidato che all’epoca avevano tutti e due i capelli.

Il brano in questione è stato un 45 giri che hanno dato in beneficenza per la nascita del Telefono Azzurro. “Io me lo ricordo come se fosse ieri: andavamo a fare le serate con Deejay Television, facevo il ‘maranza’ che urlava ‘Su le maniche, giù le maniche’, quelle robe lì”, ha concluso il professionista Mediaset.