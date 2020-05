Nuovo amore per Eros Ramazzotti, ecco la verità sui social

Nuovo amore per Eros?

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati dagli italiani. Oltre ad essere famoso per la sua carriera, è stato al centro del gossip per le sue relazioni. La prima moglie è stata la conduttrice Michele Hunziker che l’ha reso padre di Aurora. Dopo quattro anni si sono detti addio poi ha conosciuto, grazie ai Wind Music Awards del 2009, Marika Pellegrini.

In seguito alla nascita di Raffaella Maria, sono convolati a nozze con rito civile. Purtroppo il secondo figlio, Gallo Tullio, ha assistito alla separazione dei genitori in tenera età. A un anno di distanza, sembra che ora ci sia un’altra donna nella sua vita. E’ già nota nel mondo dello spettacolo per aver partecipato a Uomini e Donne. Il diretto interessato è intervenuto per spiegare come stanno realmente le cose.

‘Sonia è solo un’amica per me’

Nuovo amore per Eros? Sul web tante persone stanno ponendo questa domanda dopo la pubblicazione di alcune foto. Questi scatti, pubblicati dal settimanale Chi, mostrano una certa complicità con un’ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Sonia Lorenzini, la quale avrebbe da poco lasciato il fidanzato Federico Piccinato.

La ragazza si è recata nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Claudio D’Angelo. Quando quest’ultimo ha scelto Ginevra Pisani, lei ha avuto modo di sedersi sul trono. E’ andata via con Emanuele Mauti, però si è fidanzata con Federico, anche lui un suo corteggiatore. Gli utenti social più attenti hanno notato due particolari: non si seguono su Instagram e non compaiono più insieme in pubblico.

Nel giro di pochi giorni è stata vista tra le braccia di Ramazzotti in un maneggio. Ramazzotti stava con i figli mentre la ragazza ha approfittato della bella giornata per uscire con le amiche. L’uomo ha subito smentito il flirt, in quanto ha parlato di semplice amicizia.

‘Che cos’altro dovrei aggiungere?’

Anche l’ex volto di UeD ha chiarito che non c’è nulla con Eros. Essendo una sua fan, ha fatto i salti di gioia quando l’ha visto. Si è rivelato una persona molto gentile e cortese. Le ha dedicato un po’ di tempo quel giorno, ma non sono andati oltre. Per il momento non c’è nulla, anche se le persone più strette credono che qualcosa stia bollendo in pentola. Per scoprirlo non ci resta che attendere.