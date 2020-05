Il trono di Carlo di Uomini e Donne è stato annullato? Cecilia si sfoga: “Messo l’anima in pace” (FOTO)

In molti si stanno domandando che fine abbiano fatto gli altri protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, ovvero, Carlo, Sara e Daniele. Per quanto riguarda Pietropoli, qualche piccolo aggiornamento è stato fornito dalla sua corteggiatrice Cecilia Zagarrigo.

La fanciulla, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di contenuti che stanno facendo molto pensare i fan. Innanzitutto, la ragazza ha detto di essere appena rientrata a Milano, in seguito ha pronunciato delle frasi alquanto emblematiche sulla sua vita sentimentale.

Gli aggiornamenti di Cecilia di Uomini e Donne

I fan di Cecilia conoscono il suo modo di fare estremamente spigliato e socievole sul web. In una delle ultime Instagram Stories, però, la protagonista si è lasciata scappare qualche frase in più sulla sua vita privata, ma andiamo con ordine. In questi giorni, molti utenti avevano notato che la Zagarrigo non fosse a casa sua bensì a Roma. Questo aveva fatto immediatamente pensare che la ragazza potesse essere impegnata con le registrazioni del trono di Carlo a Uomini e Donne.

Nessuno, però, ha dato delle spiegazioni in merito, pertanto, la vicenda resta ancora un mistero. Nel corso della giornata di ieri, però, Cecilia ha detto di essere finalmente tornata a Milano e di essersi sottoposta a tutti i controlli del caso dato il periodo. Subito dopo, poi, ha aggiunto una frase che è sembrato un riferimento a come sta vivendo la vita sentimentale in questo specifico periodo.

Trono di Carlo sospeso?

La corteggiatrice sta trascorrendo questi giorni insieme ad una sua amica. Le due fanciulle sono entrambe single, pertanto, per sdrammatizzare un po’ la questione, la Zagarrigo ha detto che entrambe si sono messe l’anima gemella in pace. Naturalmente tale frase è stata accompagnata da fragorose risate e altri commenti divertenti da parte delle due protagoniste. Se la sua amica, però, non è sembrata molto felice della sua condizione sentimentale, la Zagarrigo l’ha presa con molta più ironia.

Ad ogni modo, al di là dello scherzo, dalla frase della ragazza si è evinto chiaramente che non ci siano affatto sviluppi interessanti per quanto riguarda la conoscenza con Carlo durante il trono di Uomini e Donne. Inoltre, molti fan stano esortando la redazione a dare delle delucidazioni in merito, ma esse non arrivano. Dato che il programma sta per concludersi, sembra proprio che gli altri troni siano stati annullati.