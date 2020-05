Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati, c’entra Taylor Mega? Volano insulti: “Putt…” (FOTO)

Pochissimo fa Elena Morali ha annunciato su Insatgram di aver interrotto la relazione con Luigi Favoloso. L’annuncio è freschissimo, pertanto, ci sono ancora molte informazioni che dovranno venire fuori con il tempo.

Ad ogni modo, ciò che è già trapelato è una guerra a colpi di social tra la showgirl e, molto probabilmente, Taylor Mega. La prima ha accusato la seconda di essere una poco di buono e di offrire delle prestazioni intime pur di arrivare ai suoi scopi. Ma vediamo con esattezza cosa è successo.

Elena Morali contro Taylor Mega

Dopo che Elena Morali ha annunciato la rottura con Luigi Favoloso è scoppiato un vero caos su Insatgram. Tutto è cominciato nel momento in cui la fanciulla ha cominciato a muovere delle pesantissime accuse contro l’influencer. Nel caso specifico, la protagonista dello sfogo ha detto di aver trascorso dei giorni orribili da cui si è ripresa solo adesso. In questo tempo ha avuto modo di relazionarsi nuovamente con il suo ex Daniele Di Lorenzo. Quest’ultimo, però, pare abbia intrattenuto dei rapporti intimi con una nota influencer.

La Morali non ha mai fatto esplicitamente il nome di Taylor Mega per non farle pubblicità, tuttavia, i riferimenti sono stati palesi. La showgirl, infatti, ha detto che una donna alquanto popolare ha offerto prestazioni fisiche al tale Di Lorenzo per entrare a far parte di un progetto lavorativo molto importante con lui. Gli indizi che hanno ricondotto alla Mega sono molteplici.

La pacifica rottura con Luigi Favoloso

Innanzitutto, Elena ha detto che la donna in questione è stata fatta fuori da Mediaset. In seguito, ha spiegato che ha partecipato ad un reality show, ma è durata solo una settimana. In tale periodo sono saltati fuori dei retroscena inerenti il suo passato davvero assurdi inerenti l’abuso di droghe e di molte sostanze stupefacenti. Dopo lo sproloquio, dunque, è sembrato palese il riferimento a Taylor Mega.

Le parole di Elena Morali sono state davvero durissime e il suo intervento si è concluso con l’annuncio della separazione da Luigi Favoloso. La protagonista, però, ci ha tenuto a chiarire di essere rimasta in ottimi rapporti con lui e di volergli ancora molto bene. Ma allora, cosa sarà mai successo? Sul web molti ipotizzano che la fanciulla abbia deciso di ritornare dal suo ex. Questo giustificherebbe anche la durissima scenata di gelosia contro Taylor.