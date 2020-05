Gianmarco Tognazzi, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, racconta il suo rapporto con il papà Ugo: “Era un padre atipico”

Ospita del programma di Vieni da me condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, ha parlato del suo rapporto con il papà, l’amatissimo attore Ugo Tognazzi. Ma anche dei particolari aneddoti riguardanti il suo matrimonio e gli storici amici di famiglia.

L’attore racconta la sua vita privata negli studi della Rai

L’attore è stato ospite del format – all’interno della puntata – denominato Una canzone per te, dove l’invitato parla di una canzone che ha caratterizzato un periodo importante, nel bene e nel male, della sua vita. Tognazzi ha iniziato con il singolo Vengo anch’io no tu no di Enzo Jannacci, grande amico del papà comico.

Tognazzi ha raccontato di quella volta che il comico milanese gli salvò la vita: aveva 4 anni e durante la cena di Natale stava soffocando, ma venne salvato da Jannacci, che era anche un medico. Ha infine dedicato questa canzone a Bruno Armando, suo amico ed attore deceduto nel mese di marzo a Milano.

Gianmarco Tognazzi ha poi parlato del padre Ugo Tognazzi, che ha definito come papà atipico, ma anche molto affettuoso e presente. Ha anche raccontato un aneddoto: non voleva essere chiamato papà, bensì Ugo. Gianmarco è figlio di Ugo e di Franca Bettoja, ed ha una sorella Maria Sole. Ugo Tognazzi si è poi risposato due volte: Ricky e Thomas sono infatti figli di altre due unioni. Gianmarco e Ricky hanno un ottimo rapporto, accomunato dalla passione per il cinema ereditato dal papà Ugo.

Una carriera con un cognome pesante

Gianmarco, che ha 53 anni, ha frequentato sin dalla tenera età i set cinematografici dove recitava il papà. Debutta, nel 1984, nel film cult dei Vanzina Vacanze in America, ma il grande successo arriva nel 1989 quando gli viene affidata la conduzione del Festival di Sanremo insieme a Danny Quinn, Rosita Celentano e Paola Dominguin. Tornato poi sul grande schermo con Facciamo Fiesta e Romanzo Criminale, viene nominato ai Nastri d’Argento per quest’ultimo film. Dal 2017 conduce il programma culinario Chopped Italia sul canale Food Netwoork.

La sua vita privata non è certo come quella di papà Ugo, considerato un vero Don Giovanni. Conosciuta ad un concerto di Sergio Cammariere – da allora suo grande amico – a Sassari, Valeria Pintore è il grande amore della sua vita. Si sono sposati nel 2006 ed hanno due figli: Viola, nata nel 2007 e Tommaso Ugo, nato nel 2012.