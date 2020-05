Vivi e Lascia Vivere, anticipazione 28 maggio: Laura minacciata di morte

Continua il grande successo della fiction televisiva targata Rai, Vivi e lascia vivere. L’ultima puntata andrà in onda giovedì 28 maggio e vedrà la fine delle avventure della famiglia Ruggero. La serie, diretta da Pappi Corsicato, è vicina alla conclusione, ma visto il grande numero di ascolti molto probabilmente ci sarà una seconda stagione.

Nell’attesa di scoprire se vi sarà un seguito, possiamo anticipare cosa accadrà nella sesta puntata. Stando agli spoiler, tutti i nodi verranno al pettine e finalmente si scopriranno i misteri che girano intorno alla protagonista Laura e alla sua fiamma Tony.

Ultimo episodio: Giovanni lotta tra la vita e morte

Stando alle anticipazioni, gli ultimi due episodi di Vivi e lascia vivere metteranno fine ai tanti punti oscuri che ruotano attorno alla Ruggero. Ovviamente non mancheranno una serie di imprevisti e colpi di scena che renderanno la trama ancora più interessante. A interpretare la protagonista, la grande Elena Sofia Ricci accanto a Massimo Ghini.

Nell’ultima puntata,Tony ricercato dalla polizia per omicidio, non vorrà lasciare da sola Laura e subito si precipiterà in ospedale per stare accanto al figlio della sua donna. La pasticcera, insieme alle sue ragazze, si troverà al capezzale di Giovanni, con la speranza che tale evento possa ricongiungerle e mettere fine a tutte le loro incomprensioni. Purtroppo, le brutte sorprese non termineranno qui e dovrà fare i conti con un grosso problema.

Laura riceve minacce, Renato pensa di partire

Come già detto in precedenza, nell’ultima puntata di Vivi e lascia vivere non mancheranno i colpi di scena. Mentre Giovanni si riprenderà dall’incidente uscendo dall’ospedale, Laura dovrà fare i conti con un altro nodo da risolvere.

Da quando nella sua vita è tornato Tony, tutto è cambiato. La Ruggero inizierà a ricevere minacce da parte di un uomo misterioso che pare sia a conoscenza di molti segreti riguardo il suo passato e si chiede chi possa essere e se sia legato a Tony.

Intanto Renato, tornato dalle Canarie per obbligo della figlia, penserà di allontanarsi ancora una volta dai suoi cari e non saprà come affrontare la situazione.Dare una notizia del genere alla sua famiglia che lo ha appena ritrovato non sarà facile; l’uomo si chiede come reagiranno.

Le repliche di Vivi e Lascia Vivere

La sesta ed ultima puntata della serie andrà in onda il 28 maggio 2020 alle ore 21.25 e sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play alla stessa ora. Subito dopo la fine dei due episodi, gli episodi verranno caricati anche sulla piattaforma gratuita On Demand. Per accedere al servizio di Rai Play è sufficiente scaricare l’applicazione dal cellulare o dal tablet.