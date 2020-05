Albano e Loredana Lecciso insieme a Cellino, ma c’è anche Romina

Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme, ormai è ufficiale. I due si trovano a Cellino San Marco e da poco è stato festeggiato il compleanno del cantante. Niente di strano, se non fosse che a Cellino ci sia anche Romina Power.

L’americana è stata costretta a rimanere in Italia per via dell’emergenza sanitaria e ha trascorso la quarantena proprio nella tenuta di Al Bano a Cellino, nell’abitazione di Yary. Una situazione di certo non consueta. Romina Power, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha postato la foto della torta di compleanno di Al Bano: festa in famiglia?

La notizia del riavvicinamento tra Albano e Loredana Lecciso ha fatto felici i fan della coppia. I due hanno passato il lungo lockdown nella tenuta del cantante, dove si trovava anche Romina Power, sistemata nella casa di Yari. Con la Lecciso e Albano ci sono anche Bido e Jasmine, i figli. La coppia è finita al centro del gossip per la strana presenza della Power: come avranno affrontato questa situazione, di certo non consueta?

A dare una risposta alla domanda dei fan, ci ha pensato la diretta interessata in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Romina Power ha detto di non veder nulla di male nel vivere accanto all’abitazione di Albano e Loredana Lecciso. L’importante, ricorda l’artusta, è rispettare la libertà altrui.

Non è la prima volta che la Power si esprime sul rapporto tra Albano e Loredana Lecciso, dimostrando sempre una grande maturità. Dal canto suo, anche la Lecciso ha mostrato in ogni occasione un profondo rispetto per il matrimonio precedente del suo attuale compagno, non essendone gelosa e capendo quanto la loro unione fosse importante sia dal punto di vista sentimentale che artistico.

Albano festeggia il suo compleanno in Puglia

Il rapporto tra Loredana e Romina però, non è stato mai dei migliori. In più occasioni le due si sono lanciate frecciatine, nonostante la showgirl si sia mostrata disponibile ad un avvicinamento. La Power invece, ha preferito restare sulle sue, almeno ad oggi. Sta di fatto che, complice il lockdown, Albano e Loredana Lecciso si sono trovati a vivere per un lungo periodo accanto alla Power.

Qualche giorno fa, Albano Carrisi ha festeggiato il suo 77esimo compleanno. La festicciola si è tenuta a casa. Un particolare non è sfuggito ai fan. Romina Power ha postato una foto della torta. Ciò significa che la cantante si è recata nell’abitazione di Albano e Loredana Lecciso? La trama si infittisce.