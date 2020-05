Uomini e Donne spoiler 22 maggio 2020: Enzo ritorna e Giovanna si dichiara all’Alchimista (VIDEO)

Venerdì 22 maggio 2020 andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Nel corso di tale appuntamento assisteremo al ritorno di Enzo Capo. Il protagonista ha disertato la precedente ospitata in studio asserendo di non voler avere più nulla a che fare con Pamela.

Dopo essere stato inondato da critiche, però, il cavaliere ha deciso di ripresentarsi in studio per chiarire la sua versione dei fatti una volta per tutte. Per quanto riguarda il trono classico, invece, vedremo che Giovanna continuerà la conoscenza dell’Alchimista e deciderà di sbilanciarsi nei suoi confronti.

Nuove corteggiatrici per Sirius a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di venerdì 22 maggio vedremo che Enzo ritornerà a Uomini e Donne. Dalle clip pubblicate su Witty Tv si evince che la Barretta non sarà molto felice delle sue dichiarazioni, sta di fatto che farà delle espressioni alquanto basite. A vacillare sarà anche la conoscenza tra Gemma e Nicola. Quest’ultimo, infatti, verrà corteggiato da tre nuove dame.

Tutte e tre saranno molto giovani, una in particolare dirà di avere 22 anni. A quel punto, allora, Tina Cipollari non potrà fare a meno di intervenire per spezzare i passi della giovane e informarla che il target di Nicola è decisamente più alto. Sirius si mostrerà molto freddo nei confronti delle nuove arrivate, ma una di loro sarà in grado di farlo sciogliere un po’. Un dama, infatti, lo esorterà ad uscire con lei per mettere alla prova ciò che sente per Gemma.

Spoiler 22 maggio: Giovanna si sbilancia

La sua spiegazione farà sorridere Maria De Filippi che, tuttavia, si mostrerà d’accordo con questa iniziativa. Cosa deciderà di fare, dunque, il giovane? Lo scopriremo domani. In merito al trono classico di Uomini e Donne, invece, nella messa in onda del 22 maggio vedremo che Giovanna avrà un nuovo incontro con l’Alchimista. Quest’ultimo si mostrerà particolarmente geloso del percorso che la tronista sta portando avanti con Sammy e con Alessandro.

Questa gelosia farà molto piacere all’Abate. La romana, infatti, coglierà la palla al balzo per aprirsi un po’ di più con lui e dirgli di averla messa in confusione. Ad oggi, infatti, non ha ancora una scelta è la causa è proprio l’arrivo del corteggiatore mascherato. Pur non avendo avuto ancora nessun incontro ravvicinato, il ragazzo è stato in grado di trasmettere delle bellissime sensazioni a Giovanna, che la fanciulla non può certamente ignorare. (Clicca qui per il video)