Ambra Angiolini, ospite di Maurizio Costanzo, si confessa: “Amo Allegri. Renga? Ero gelosa ma adesso…”

Ospite del programma di Maurizio Costanzo L’Intervista, Ambra Angiolini ha parlato della sua vita privata e dei suoi ultimi lavori. Senza imbarazzi, ha affrontato la love story – chiacchieratissima – con l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ma anche dello spettro che aleggia nella loro relazione, l’ex compagno Francesco Renga.

Ambra Angiolini: ero gelosa di Francesco, ora siamo vicini di casa

L’attrice di Immaturi ha parlato del suo ex, il cantante Francesco Renga. I due sono stati insieme dal 2004 al 2015 ed hanno avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Ambra ha raccontato come, in quegli anni fosse molto gelosa del marito – che ha sempre avuto schiere di fans donne – e di aver sofferto per questo. Ma – dopo la separazione tra i due – sono divenuti molto amici, anche per il bene dei propri figli, ed oggi sono vicini di casa.

Ambra, infatti, vive a Brescia insieme ai figli e Renga ha la casa proprio accanto. Il suo nuovo compagno, l’ex allenatore della Juventus e Milan Massimiliano Allegri, ha casa a Torino – dove ha trascorso la sua quarantena – ma spesso torna a Livorno, sua città natale. Ma – quasi a voler smorzare qualsiasi pettegolezzo – Ambra si dichiara innamoratissima del suo Max.

Il suo futuro in tv e il rapporto con Boncompagni

Negli studi di Maurizio Costanzo è stata inevitabile citare Gianni Boncompagni, che la scoprì e la lanciò ai tempi di Non è la Rai. Ambra ha rivelato che, in realtà, ha avuto un rapporto quasi paterno con il suo talent scout. Ma, quando Boncompagni, annunciò l’addio alla tv, gli rivelò di aver sempre fatto il tifo per lei. Ambra deve molto ad una figura come Gianni, che ha praticamente rivoluzionato la televisione italiana.

Infine, i progetti futuri. Nelle ultime settimane Ambra Angioini era stata indicata come prossima conduttrice de La vita in diretta, ma la showgirl ha smentito la notizia. La versione estiva del celebre programma Rai prevede, come ogni anno, un cambio alla conduzione, ma dopo il rifiuto di Ambra, Viale Mazzini dovrà optare per altre strade.

Intanto, l’attrice ha già dato prova di essere a suo agio alla conduzione in occasione del Concerto del 1° Maggio, andato in onda su Rai Tre. Il tutto è avvenuto in studio con collegamento con gli artisti, a causa delle restrizioni del lockdown.