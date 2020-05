Verissimo, Alvin vuota il sacco sulla collaborazione con Silvia Toffanin: ecco perché è finita

Alvin intervistato da Bubinoblog

Sul noto portale Bubinoblog è contenuta una lunga intervista ad Alvin, as sante dal piccolo schermo dopo la sua esperienza poco felice ad EuroGames al fianco di Ilary Blasi.

L’ex inviato dell’Isola dei Famosi ha avuto diverse esperienza televisive, ma quella che gli ha praticamente segnato la vita è stata quella a Verissimo, lo storico rotocalco di Canale 5 condotto da 14 anni da Silvia Toffanin. Dopo quest’ultima che in una recente confessione ha detto di lasciarsi andare, ora è stato il turno di Alvin che ha fatto una confessione sulla compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Alvin svela il motivo dell’addio a Verissimo

Intervistato da Bubinoblog, Alvin ha rivelato che la conoscenza con Silvia Toffanin è avvenuta un po’ per caso, mentre la collaborazione per Verissimo l’ha fortemente voluta la professionista vicentina.

Parlando col giornalista, il noto conduttore ha detto di essere partito come opinionista sul mitico salotto del rotocalco di Canale 5 è poi le cose si sono sviluppate. Poi sfruttando la sua conoscenza della lingua inglese, lui è la compagna di Pier Silvio Berlusconi hanno cercato di creare un nuovo format che gli permettesse di andare ad incontrare ed intervistare le celebrità di tutto il mondo.

Ma la decisione di lasciare il contenitore televisivo del sabato pomeriggio di chi è stata? Alvin ha confessato il tempo per dedicare a Verissimo scarseggia. Il professionista, infatti, in quel periodo si stava preparando per un’altra trasmissione. “In accordo con Silvia mi sono concentrato su Bring The Noise. Verissimo ancora oggi è una famiglia per me“, ha concluso l’inviato de L’Isola dei Famosi.

Alvin e il suo rapporto con la collega Ilary Blasi

Come accennato prima, Alvin ha lavorato anche nel reality show L’Isola dei Famosi, per il quale ha fatto l’inviato per ben tre volte. Intervistato da Bubinoblog, il conduttore ha parlato anche del suo rapporto con la collega Ilary Blasi, svelando di di avere con lei una profonda amicizia.

“Ho avuto la fortuna di lavorare con ragazze non solo bellissime, ma determinate e con passione per questo lavoro, poi con Ilary l’amicizia è rimasta“, ha detto il professionista. Una bella amicizia nata a Top of The Pops e si è consolidata la scorsa estate con la conduzione di EuroGames.