Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 22 maggio 2020: Enzo e Pamela in studio, tre dame per Nicola

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Oggi pomeriggio va in onda la quinta puntata settimanale di Uomini e Donne. Gli spoiler di quello che vedremo più tardi svelano che I telespettatori vedranno il dietrofront di Enzo Capo nei confronti di Pamela Berretta. Le anticipazioni, inoltre, dicono che ci sarà che Giovanna Abate si troverà a tu per tu con l’Alchimista.

Inoltre il 26enne Nicola Vivarelli, avrà modo di conoscere tre spasimanti arrivate in studio appositamente per lui. Le ragazze proveranno ad ostacolare la frequentazione con la dama torinese Gemma Galgani. Quest’ultima mostrerà la stessa gelosia sfoderata con Valentina Autiero?

Enzo Capo e Pamela Barretta tornano in studio

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che Enzo Capo e Pamela Barretta si ritroveranno ancora una volta a tu per tu dopo la forte discussione avuta la settimana scorsa. I due sembrano essere molto gelosi, ragioni che impedirebbero un loro reunion. In questo ultimo periodo è stato proprio l’imprenditore a non voler avere più nulla a che fare con la dama che sembra averlo denigrato più volte su Instagram.

A distanza di un paio di giorni, i due protagonisti del parterre senior hanno avuto un forte litigio pasta do sul social delle Stories al veleno. In poche parole il cavaliere le ha dato dell’attrice, invece la diretta interessata ha replicato così: “Da che pulpito viene la predica”.

Giovanna rivede l’Alchimista, Sirius incontra tre ragazze

Gli spoiler di oggi pomeriggio, svelano anche che in studio tornerà l’Alchimista, ovvero lo spasimante misterioso di Giovanna Abate. Nella precedente registrazione il ragazzo ha deciso di non presentarsi in studio perché è rimasto deluso dell’atteggiamento della tronista romana che si è riavvicinamento al corteggiatore Alessandro Graziani.

Più tardi i due giovani avranno un chiarimento dietro le quinte ed ora sono pronti a iniziare ancora una volta a frequentarsi. Al momento non vuole mostrare il suo volto né ai telespettatori da casa né ai presenti nello studio di Uomini e Donne.

Infine, Nicola Vivarelli incontrerà tre ragazze che vorrebbero corteggiarlo. Ad accomodarsi di fronte a Sirius saranno tre sue coetanee, di cui una di essa spronerà il 26enne a guardarsi attorno e non limitarsi a a frequentare la 70enne Gemma Galgani. Cosa farà il ragazzo?