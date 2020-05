“I Ferragnez? Stanno lucrando sul figlio Leone Lucia”, il monologo di Maurizio Crozza manda su tutte le furie Fedez e Chiara Ferragni: web in rivolta [Video]

Il comico genovese, nel corso del suo programma Fratelli di Crozza, sul Nove, ha interpretato il piccolo Leone Lucia, in una versione comica della favola di Cappuccetto Rosso. Fedez e Chiara Ferragni vengono ritratti come approfittatori – lucrando sulle milioni di visualizzazioni dei video del piccolo – e poco interessati alla difesa della privacy del figlio. Leone ha due anni e già in passato erano state mosse critiche alla coppia per l’eccessiva visibilità sui social della sua vita.

Lo scontro dopo il monologo: Ferragnez furiosi

Nello sketch, la versione di Cappuccetto Rosso inventato da Maurizio Crozza, la piccola che attraversa il bosco per arrivare dalla nonna diventa Cappuccetto Rosso Valentino. E non ha con sé il cestino di vimini, ma un trolley di Luis Vuitton. Il lupo cattivo indossa una pelliccia di Prada e, dopo aver mangiato Cappuccetto Rosso, lascia una recensione negativa sui social.

In questo monologo, è evidente, Crozza ha voluto deridere l’attenzione mediatica e del web che il piccolo Leone ha sin dalla sua nascita. Inoltre, anche un certo grado di ricchezza a cui pare abituato, lasciando intendere che, i Ferragnez, gli facciano indossare prodotti da sponsorizzare.

Dopo il monologo, si racconta, Fedez sarebbe diventato una furia: ha mandato un messaggio Whatsapp – come confermato da Crozza – in cui spiegava che né lui, tantomeno Chiara Ferragni, guadagnano soldi sui marchi indossati dal figlio. Fedez ha però ammesso che c’è qualcuno che ha guadagnato, condividendo i video del piccolo, ma senza nessun contratto. Il comico ha deciso quindi di scusarsi, a suo modo, ma la precisazione ha fatto anche di peggio, scatenando le ira della coppia di influencer.

Crozza rincara la dose: i Ferragnez sono circondati da grandi marchi

Le scuse, come detto, hanno fatto il giro del web ma non sono quelle che si aspettavano i Ferragnez. Crozza ha detto – in diretta tv – che i marchi nei video di Leone sono ovunque: Fendi, Gucci, Moschino, solo per citarne alcuni. Ma il comico non si è fermato e, dopo essersi chiesto se davvero nessuno lucrasse sui quei video, ha spiegato che Leone sta crescendo in una cultura fatta solo di sperpero di denaro.

Rozza aveva già preso di mira la coppia, ma stavolta i Ferragnez hanno promesso vendetta. L’idea di essere ritratti come cattivi genitori non gli piace e ha dato adito a diversi nemici della coppia di inserire nelle accuse (Naike Rivelli docet).