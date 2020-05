Elisabetta Gregoraci fa piangere Caterina Balivo: “Ho mentito, non le ho detto che stava per morire”

Vieni da me va in vacanza, torna Io e Te

Tra una settimana esatta Caterina Balivo saluterà ancora una volta il pubblico di Rai Uno perché Vieni da me chiuderà i battenti. Tranne imprevisti dell’ultimo minuto il format tornerà a settembre guidato sempre dalla professionista partenopea. Da giugno, allo stesso orario, tornerà Io e Te con la seconda edizione capitanata dal giornalista Pierluigi Diaco.

Nel frattempo la moglie di Guido Maria Brera continua ad intervistare i suoi ospiti, ovviamente in collegamento via Skype. Qualche giorno fa è intervenuta Elisabetta Gregoraci che ha fatto delle confessioni molto forte al punto da far piangere la padrona di casa. Cosa è successo?

Elisabetta Gregoraci e la grossa bugia alla madre

Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e madre di Nathan Falco è statao ospite a Vieni da me. La soubrette calabrese si è sottoposta alla cosiddette ‘domande al buio’ fatte da Caterina Balivo. Tra i vari quesiti apparsi sullo schermo dietro le spalle della professionista napoletana, anche quello sulla sua più grande bugia. A quel punto l’ex presentatrice di Made in Sud ha risposto che non ama per niente dire le bugie, ma una volte ne ha detta una molto grande a fin di bene.

Chi la segue sa perfettamente che la donna non ho più la mamma, quando il medico le disse che non c’era più nulla da fare, non gliel’ho detto e ha mentito. Affermazioni molto forti che hanno fatto commuovere la Balivo. Elisabetta ha concluso il suo intervento così: “Ho detto a mia madre che sarebbe andato tutto bene, anche se lei in cuor suo sapeva la verità. Ma se una persona sta morendo, non puoi dirglielo…”.

L’estate di Caterina Balivo lontana da Vieni da me

Non è la prima volta che Caterina Balivo si commuove in diretta e davanti alle telecamere. Dimostrazione che la professionista partenopea è una donna molto sensibile e con un grande cuore. Agli inizi di giugno appena sarà libera dagli impegni professionali, la 40enne dedicherà tutti il suo tempo al marito Guido Maria Brera e ai loro due figli Guido Alberto e Cora.

Tornerà a condurre su Instagram il format Next My Books? Ricordiamo che durante il periodo di quarantena lei e il consorte hanno messo su questo programma social ottenendo anche un discreto successo.