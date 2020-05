Cristel Carrisi sulle tracce della sorella Ylenia? Le ipotesi sulla sparizione dai social

La scomparsa di Ylenia Carrisi

Sono passati oltre 26 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, a primogenita di Al Bano e Romina Power. La ragazza all’epoca aveva fatto un viaggio a New Orleans e da quel momento si sono perse le tracce. E se il padre si è rassegnato, la cantante statunitense continua a pensare che la figlia sia viva e magari in qualche posto sperduto. Negli ultimi giorni si è tornata a parlare della donna grazie a delle nuove rivelazioni fatte in Spagna.

Nel frattempo il fratello Yari ha detto di essere certo del fatto che la consanguinea non sia morta. Ma la sua grande paura è quella che Ylenia possa aver deciso appositamente di non farsi trovare, e quindi nascondersi per paura che riviste e giornali giudichino il suo gesto. Il 47enne ha sempre avuto un’idea precisa di dove potesse trovarsi la sorella, e se a essere sulle sue tracce fosse Cristel?

Il compleanno di Al Bano

Qualche giorno fa Al Bano Carrisi ha compiuto 77 anni. Un compleanno un po’ anomalo per il Maestro di Cellino San Marco visto che la sua famiglia è sparsi in varie parti del mondo. Ovviamente il professionista salentino ha ricevuto gli auguri dagli amici, colleghi e anche i figli. Mentre l’ex moglie Romina Power ha postato uno scatto su Instagram che mostra una torta, ma secondo i fan c’è qualcosa di strano.

La quartogenita Romina Junior è stata assente da IG per diverso tempo, facendo sui suoi canali social solo per annunciare a tutti i suoi follower di aver lasciato Ibiza e di essere rientrata a Roma. Nello stesso tempo, però, è sparita dalla circolazione, ovviamente parliamo sempre di media, Cristel Carrisi. La figlia del Maestro pugliese ha disattivato il profilo, per quale ragione?

L’assenza dai social di Cristel è collegata con le nuove notizie su Ylenia?

Negli ultimi giorni sono circolate varie ipotesi sul provvisorio addio ad Instagram da parte di Cristel Carrisi. Addirittura c’è chi sostiene che la terzogenita di Al Bano e Romina Power sia in crisi col marito Davor Luksic. La sparizione della 37enne dai social network è immediatamente sembrata strana ai fan della storica coppia, dato che la ragazza che vive a Zagabria lavora molto con i media avendo un marchio che si occupa della realizzazioni di costumi.

Quindi, in molti hanno sospettato che lei e la sorella più piccola, magari con l’aiuto di Yari, per caso siano riuscite a trovare Ylenia che è nascosta chissà in qualche posto sperduto? Al momento non ci sono conferme in tal senso anche se tutto ciò sembra una fantascienza da parte degli utenti web.