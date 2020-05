La Rai fa fuori Elisa Isoardi e La prova del cuoco: arriva un nuovo format di Antonella Clerici

Elisa Isoardi e La prova del cuoco fuori dai palinsesti autunnali

Lo scorso mese il portale Dagospia aveva dato un assaggio, ora invece sembra essere arrivata la conferma. I vertici di Viale Mazzini hanno fatto fuori La prova del cuoco dal palinsesto autunnale. I dirigenti stanno lavorando a ritmi serrati per la prossima stagione televisiva che prenderà il via a settembre 2020, tuttavia sembra proprio che Elisa Isoardi non rientra più nei piani della tv di Stato.

La professionista piemontese dopo due stagioni alla guida del cooking show si ritroverà senza programmi. L’unico suo impegno è la partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle 15. Ebbene sì, al post dell’ex fiamma di Salvini tornerà ancora una volta Antonella Clerici ma non al timone del format che ha creato lei nel 200, bensì con una nuova trasmissione culinaria.

Torna Antonella Clerici con un nuovo format culinario

Tre anni fa Antonella Clerici decise di cambiare radicalmente la sua vita. Infatti, dopo aver lasciato La prova del cuoco è andata a vivere con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone in mezzo al bosco, ad Arquata Viva. Inizialmente la Rai le ha affidato delle trasmissione in prima serata ma alla fine si è ritrovata con un pugno di mosche in mano.

Stando a quanto riportato da Dagospia, la professionista lombarda tornerà nella storica fascia del mezzogiorno di Rai Uno con nuovo format culinario, ma anche talk e interviste. Il programma potrebbe essere trasmesso nel bosco di casa Clerici-Garrone, in Piemonte, cosa che porterebbe portare ad una riduzione dei costi per la tv pubblica. Nelle ultime ore, però, sta prendendo piede anche l’ipotesi di uno studio nella sede Rai di Torino.

L’annuncio di Antonella Clerici a Domenica In

Un paio di settimane fa Antonella Clerici è stata ospite a Domenica In della sua cara amica Mara Venier. In collegamento via Skype dalla sua abitazione ad Arquata Viva, la conduttrice lombarda annunciò il suo ritorno imminente sul piccolo schermo.

Lei ne sta parlando col direttore di Rai Uno Stefano Coletta, sottolineando di amarlo molto, che ha capito davvero chi e come è fatta lei, e come può rendere al meglio. “Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”, diceva la madre di Maelle nel contenitore festivo della prima rete.