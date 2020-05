Loredana Lecciso e Romina Power fanno a gara: il loro gesto lascia Al Bano senza parole [FOTO]

Al Bano fa 77 anni, Loredana e Romina fanno a gara per gli auguri

Lo scorso 20 maggio Al Bano ha raggiunto un nuovo obbiettivo. Il Maestro Carrisi ha spento ben 77 candeline. Un compleanno molto particolare visto la situazione in cui si trova l’Italia. Il cantautore ha festeggiato al fianco della compagna Loredana Lecciso. Quest’ultima, infatti, gli ha fatto degli auguri particolari su Instagram.

Ormai è noto che l’ex soubrette salentina e il cantante di Cellino San Marco sono tornati a formare una coppia ricominciando la loro storia d’amore. Sembra proprio che i due si amino come un tempo ma l’ombra di Romina Power è sempre in agguato. La cantante statunitense, infatti, da oltre due mesi sta vivendo in Puglia nella tenuta che è stata sua per oltre 30 anni.

Il regalo di Loredana Lecciso

In occasione del 70esimo compleanno di Al Bano, la compagna Loredana Lecciso ha dedicato un tenero messaggio sul suo account Instagram. “Buon compleanno Al”, con tre cuoricini rossi a completare la didascalia che accompagna uno scatto che li mostra insieme e sorridenti a Cellino San Marco.

Una foto che ha riscosso un grandissimo successo, infatti, oltre a migliaia di likes anche tanti commenti dei seguaci della coppia, tra cui quello della giornalista, amica di famiglia e conduttrice di Uno Mattina in Famiglia, Monica Setta. Quest’ultima che è sempre stata dalla parte di Loredana ed Al Bano, ha dedicato degli auguri molto affettuosi al Maestro Carrisi con tanto di promessa: “Ci sentiamo dopo per una sorpresa”. (Continua dopo il post)

L’iniziativa social di Romina Power

Non solo Loredana Lecciso, dall’account Instagram di Romina Power, invece, sono giunti degli auguri speciali per l’ex marito Al Bano. Ovviamente la cantante statunitense è stata meno intima rispetto alla rivale salentina, infatti si è limitata a postare uno scatto della torta.

Un dolce al cioccolato con tanto di microfono, note musicali, una chitarra, un pianoforte e soprattutto una bottiglia di vino della tenuta di Cellino San Marco. Ad arricchire il tutto un numero 77 in dimensioni gigantesche e la seguente didascalia: “Tanti auguri Al Bano, tanti auguri a te”. Un post che ha ricevuto migliaia di mi piace e che è stato apprezzato moltissimo dai fan della storica coppia che al momento non potranno più duettare insieme. Ecco il contenuto in questione: