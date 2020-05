Veronica Ursida, momento imbarazzante durante la diretta su Instagram: un fan si scatena (FOTO)

Ieri sera, la dama di Uomini e Donne Veronica Ursida ha deciso di fare una diretta su Instagram in cui ha trascorso un po’ di tempo insieme ai suoi fan. La protagonista ha cominciato parlando della quarantena e spiegando come ha trascorso tutte queste settimane.

In seguito, però, ha voluto interagire con i suoi fan chiedendo loro di collegarsi in diretta insieme a lei. Ad un certo punto, si è aggiunto un uomo il quale ha dato luogo ad uno spettacolino che ha messo un po’ in imbarazzo la protagonista.

Veronica fa una diretta su Instagram

L’ex di Armando Incarnato è tra i personaggi più bersagliati di questa stagione di Uomini e Donne. Soprattutto Gianni Sperti l’ha più volte presa di mira mettendo in evidenza le sue incongruenze e i suoi comportamenti ambigui. Nonostante tutto, però, ci sono molte persone che, invece, apprezzano molto Veronica Ursida e glielo hanno dimostrato ieri durante la diretta su Instagram. La protagonista si è collegata con i fan ed ha cominciato a leggere un po’ di commenti.

La diretta si è subito incentrata sull’emergenza sanitaria attualmente in atto e Veronica ha detto di aver imparato molto da tutta questa storia. Il tempo che ha avuto a disposizione nel periodo appena trascorso le è servito per riflettere su alcune questioni molto importanti. Nel caso specifico, ha imparato ad apprezzare le piccole cose e a fare tesoro dei suoi affetti. Adesso, però, non si aspetta altro che recuperare un po’ di gioia che, purtroppo, non ha avuto negli ultimi otto anni.

L’imbarazzante spettacolo di un fan della Ursida

Dopo aver fatto questa digressione, Veronica Ursida è entrata nel cuore della diretta su Instagram e si è collegata con alcuni fan. La donna si è messa in contatto con un giovane, il quale ha detto di apprezzarla moltissimo ed ha voluto approfittare dell’occasione per dedicarle un balletto. Il protagonista, allora, ha spostato l’inquadratura mostrandosi a figura intera ed ha cominciato a dare luogo ad un balletto davvero imbarazzante.

La Ursuda non ha potuto fare a meno di mostrarsi spiazzata e colpita dal gesto del follower. Nel corso di tutta l’esibizione si è più volta portato la mano alla fronte in segno di stupore. Dopo diversi minuti di questo imbarazzante momento, la dama ha chiuso il collegamento con il suo sostenitore ed è andata oltre.