Gerry Scotti e l’amore per Gabriella Perino, il retroscena sul loro primo incontro: “Davanti ad una scuola…”

Gerry Scotti e la storica compagna Gabriella Perino

Dopo la separazione dalla prima moglie Patrizia Grosso, madre di Edoardo, Gerry Scotti si è rifatto una vita al fianco di Gabriella Perino. I due ormai stanno insieme da diversi anni e formano una delle copie più solide del mondo dello spettacolo. Nonostante il conduttore pavese sia molto popolare e famoso non ama la vita mondana. Stessa cosa la sua compagna che in tutto questo tempo è sempre stata lontana dai giornali di gossip e dai riflettori.

Sbirciando sui social, ad esempio, si possono solamente trovare un account Ig con la modalità privata ed un profilo Twitter dove condivide pochissimi contenuti. I fan del professionista Mediaset si sono sempre chiesti come quest’ultimo e l’architetto si siano conosciuti. Prima di diventare una coppia a tutti gli effetti, i due erano amici in quanto i loro figli andavano a scuola insieme, nello stesso edificio quindi si sono conosciuti lì.

Gerry e Gabriella: dove si sono conosciuti

E proprio davanti alla scuola dei loro rispettivi figli e di conseguenza la fine dei loro matrimoni, Gerry Scotti e Gabriella Perino hanno iniziato a frequentarsi. Ma la scintilla è scoccata solamente dopo tanti anni. La donna che è uno stimato architetto, ha avuto due figli dal precedente matrimonio.

Essendo molto discreta e che ama mantenere la sua privacy, non conosciamo né il nome dell’ex consorte e nemmeno altri particolari sulle nozze fallite. L’unica cosa certa è che zio Gerry e la donna sono innamorati più che mai e da quando si sono messi insieme il loro sentimento non ha mai subito una battuta d’arresto.

Gli impegni professionali di Gerry Scotti

Nel frattempo Gerry Scotti continua a condurre Striscia la Notizia al fianco della collega svizzera Michelle Hunziker. Il professionista pavese non si è fermato un attimo, nemmeno quando il nostro Paese era in piena emergenza sanitaria per il Covid-19. Il mercoledì continua a far sorridere il pubblico con le repliche di Tu si que vales che sta riscuotendo un grandissimo successo a livello d”ascolto.

Il pavese è affiancato da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Tra qualche settimana, invece, il presentatore dovrebbe partire con le registrazioni del game show Caduta Libera, bloccate a causa della pandemia da Coronavirus.