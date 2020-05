Il Paradiso delle signore replica 25 maggio 2020: Cesare spiazza Nicoletta con una notizia

Lunedì 25 maggio 2020 continueranno ad andare in onda le repliche del Paradiso delle signore. Nella puntata in questione vedremo che Nicoletta, Silvia e la piccola Margherita si allontaneranno Milano. Al loro ritorno, però, Cesare spiazzerà sua moglie con una notizia inaspettata.

Cosimo e Gabriella saranno sempre più vicini e questo genererà parecchi sospetti anche in Angela. La fanciulla, infatti, comincerà ad indagare sulla veridicità dei sentimenti che la stilista nutre per Salvatore.

Spoiler 25 maggio: Gabriella e Cosimo troppo vicini

Nel corso della puntata del 25 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Silvia, Nicoletta e Margherita partiranno per andare a trovare la zia Ernesta. Alla signora Diamante farà bene prendere una boccata d’aria lontano da Milano, forse avrà modo di schiarirsi un po’ di più le idee. Di questa situazione ne approfitterà Luciano, il quale avrà modo di parlare con maggiore libertà con Cesare. I due parleranno di una questione lavorativa molto delicata che prevede un imminente trasferimento per Cesare fuori Milano.

Considerando i problemi di coppia con Nicoletta, questa potrebbe essere l’occasione giusta per allontanare definitivamente la fanciulla dal suo amante Riccardo. Nel frattempo, vedremo che Gabriella sarà sempre più vicina a Cosimo e questo genererà parecchie perplessità nelle persone che li circondano. Angela, ad esempio, deciderà di indagare un po’ più a fondo per capire cosa ci sia dietro.

Nicoletta spiazzata al Paradiso delle signore

La Barbieri, però, si troverà ad affrontare anche un altro problema molto serio, ovvero, l’imminente sfratto. Suo fratello Marcello, però, riuscirà a trovare un compromesso con la proprietaria della casa. Dopo aver parlato con Vittorio, offrirà alla donna uno sconto sull’ultima collezione del Paradiso delle signore in cambio di una dilazione. La protagonista accetterà e Angela e Marcello potranno tirare un piccolo sospiro di sollievo.

Intanto, Silvia, sua figlia e sua nipote torneranno in maniera anticipata dal loro viaggio. Purtroppo, questa breve esperienza non sarà servita a Nicoletta per schiarirsi ulteriormente le idee, anzi, la giovane sarà ancora più confusa. Per tale ragione, nel momento in cui tornerà in città, deciderà di aprirsi con Roberta e confessarle i suoi sentimenti per Riccardo Guarnieri.

Tuttavia, una notizia inaspettata potrebbe stravolgere completamente la sua vita e spingerla a compiere una scelta obbligata. Cesare, infatti, l’aspetterà a casa per darle una notizia inerente il suo lavoro che lascerà la fanciulla senza parole.