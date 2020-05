Francesca Tocca è veramente finita con Valentin? Il gossip è inarrestabile

Francesca Tocca ancora una volta al centro del gossip

Francesca Tocca celebre ballerina del programma Amici di Maria De Filippi è finita Ancora una volta al centro del gossip a causa della sua storia probabilmente in crisi con Raimondo Todaro. Tutto è accaduto dopo i vari problemi relativi al flirt con il ballerino Valentin. La ragazza si è esibita durante la prima puntata sotto gli occhi del marito che a quanto pare l’ha seguita da casa in compagnia della figlia Jasmine.

Ovviamente il pubblico è rimasto senza parole, pensando fosse strano dato che la storia sembrava essere arrivata a conclusione. A quanto pare invece non è così altrimenti non avrebbe condiviso questo momento con il pubblico, ma soprattutto non avrebbe fatto la scelta di seguirla da casa.

Nel frattempo però Valentin ha rilasciato interviste dove ha affermato che ha sentito la ballerina che gli ha raccontato che la loro storia è giunta al termine ottobre, perché in realtà non c’era più l’amore che permetteva loro di stare insieme. Quindi ci si chiede dove sta la verità. Ovviamente quello che è successo con Valentin è importante. È anche vero che se i due hanno deciso di mettere al mondo una figlia, doveva esserci un grandissimo amore, un grande sentimento che non può svanire nel nulla da un momento all’altro.

Francesca Tocca, scandalo dopo scandalo

Francesca Tocca in realtà in passato è sempre stata una persona molto sensibile, legata alla sua vita privata. Ultimamente tutto ciò che ha a che fare con la famiglia, il marito, lei stessa però è finito sui giornali, on-line su qualunque sito. Ed è così che nelle ultime ore è stata annunciata la fine della loro relazione, che però non ha messo in mezzo la figlia.

Questo spiegherebbe perché Raimondo stava guardando la trasmissione insieme a lei. I due hanno infatti deciso di mantenere buoni rapporti per non farla soffrire. Un gesto bellissimo che molti genitori separati o divorziati dovrebbero prendere come esempio.

Il gesto della figlia che riporta con i piedi per terra

Ciò che ha toccato il pubblico è stato un video condiviso da Raimondo sui social. Nel video si sente la figlia che chiede al papà perché la mamma stesse ballando con la mascherina.

Amici speciali ha ridato un attimo di serenità al pubblico che però è sceso anche con i piedi per terra ricordando che il periodo drammatico non è ancora finito, Tutto è in corso d’opera. Non è il momento di cantare vittoria.