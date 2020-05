“Non è vero un ca**o…”: Mara Venier scopre la truffa e annuncia azioni legali

La conduttrice veneta e la truffa della dieta

Continua le bufale web che promettono diete miracolose che fanno perdere tanti chili in pochissimo tempo. Ad occuparsi di queste truffe è Striscia la Notizia che da anni cerca di smascherare chi si nasconde dietro a tali associazioni truffaldine. Pur di vendere i propri prodotti, queste ultime spesso sfruttano l’immagine di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, ovviamente a loro insaputa.

Una di queste è Mara Venier, conduttrice Rai e di Domenica In. Lo storico inviato Valerio Staffelli ha informato la professionista veneta della truffa della dieta, a quel punto la diretta interessata ha perso le staffe annunciando azioni legali: “Non è vero un ca**o! Datemi i dati di questa azienda, società, per dare mandato al mio avvocato di querelare”.

Mara Venier sbotta a Striscia la Notizia

Nella redazione del tg satirico di Antonio Ricci sono giunte tantissime segnalazioni che parlano della truffa della dieta che coinvolgono Mara Venier. Tali campagne truffaldine sostengono che la signora della domenica pubblicizzi un prodotto che le ha fatto perdere addirittura 22 chilogrammi. Su tali portali web che sfruttano l’immagine della professionista della tv di Stato, si legge che la veneziana ne ha fatte di tutti i colori pur di perdere peso.

Addirittura c’è scritto che la moglie di Nicola Carraro è arrivata a strapparsi i vestiti perché non ne poteva più. Ma anche si è sbattuta più volte la testa contro il muro a causa della disperazione. Ovviamente informazioni tutte errate che mettono in cattiva luce la reputazione dell’artista. “Io non faccio la testimonial di nessuna dieta, non ho fatto nessuna dieta. Roba assurda, questa è una truffa. Non ho mai pubblicizzato nessun prodotto, nessuna pillola per dimagrire”, ha detto la diretta interessata che mesi prima era stata coinvolta in un’altra azione non legale, ovvero quella dei bitcoin.

Laura Pausini e Fiorella Mannoia come Mara Venier

Intervenuta a Striscia la Notizia, Mara Venier ha ribadito che tutta questa vicenda è una bufala. Non è la prima volta che alla conduttrice di Domenica In viene implicata in situazioni del genere.

Nelle scorse settimane anche le cantanti Laura Pausini e Fiorella Mannoia sono state sfruttate con delle presunte diete miracolose. Ovviamente entrambe le professioniste, attraverso i loro canali social hanno annunciato azioni legali mettendo in guardia tutti coloro che li seguono.