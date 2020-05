Arisa stravolge il suo loook in modo drastico “Guai a chi fiata” (FOTO)

Arisa dopo il suo cambio look si rivolge ai follower e minaccia…

Arisa proprio come molti altri ha mantenuto i rapporti con tutti, raccontando ogni attimo della sua vita privata senza tenere nulla per sé. Si è mostrata in qualunque modo, senza trucco, scombinata, vestita da casa, non si nasconde.

Però non perde occasione per dire la sua e mettere tutti al proprio posto per quando riguarda le cose realmente importanti, quelle a cui tiene davvero. Così dopo aver rinunciato a tagli particolari e a bellissime chiome, sceglie di stravolgere il suo look, mostrandosi ai follower chiedendo loro di stare al proprio posto senza giudicarla.

È solita farlo, la conosciamo, sappiamo che tipo di persona è. Sono tanti però anche i follower che non perdono occasione per dire la propria in certi casi e offendere. Con lei lo hanno sempre fatto, Infatti proprio per questo ha deciso di informare prima e di mettere le mani avanti perché non vuole soffrire. Quindi minaccia di mantenere il silenzio, perché non vuole litigare con nessuno. Nessuno ha Infatti il diritto di parlare a sproposito, offendere fare soffrire. (Continua dopo la foto)

Arisa totalmente senza capelli, ecco il perché di questa scelta drastica

Arisa è l’unica a non aver sofferto l’assenza del parrucchiere, perché nell’ultimo periodo ha mantenuto i capelli Rasati, spiegando anche il motivo: soffre di una patologia rara che la spinge strapparsi i capelli, quindi per resistere a farlo, questo è l’unico taglio che può concedersi.

Il suo è un disturbo ossessivo compulsivo chi non è affetto non si rende conto di quello che sta per fare ed inizia strapparsi i capelli pentendosene dopo. Le è successo, Ecco perché ha fatto questa scelta drastica ma necessaria.

La cantante mostra la sua folta chioma di cui va fiera

Oggi decide di affrontare il suo problema faccia a faccia, prima o poi tutto questo deve diventare un ricordo triste del suo passato. Quindi indossa una parrucca con una chioma folta e lunga. Informa successivamente i follower che la toglierà soltanto quando i suoi capelli ritorneranno lunghi in modo naturale.

Poi chiede di non fiatare, perché è già una situazione difficile per lei. Non è giusto che qualcuno le faccia pesare questo suo lato debole. Per farsi coraggio dice che in altre culture la parrucca fa parte della normalità, quindi perché nella nostra deve diventare un problema o addirittura un motivo per prendere in giro, puntare il dito e far stare male chi la indossa?