Wanda Nara e la sua nuova casa al centro di Milano dal casto stratosferico (FOTO)

Wanda Nara, ancora critiche per la compagna di Icardi troppa ostentazioni

Wanda Nara è nuovamente al centro delle critiche. Finita la quarantena la showgirl è tornata a far parlare di sé dopo aver ricevuto le critiche da parte dell’ex marito Maxi Lopez. Nonostante questo non ha perso tempo per informare i suoi follower di quello che sta facendo in questi giorni. È attiva sia sui social che per quanto riguarda la sua vita privata che mi rimane mai ferma e forse per questo i follower la amano.

In questi ultimi mesi la ragazza è stata un po’ sul lago di Como e un po’ a Milano, in città. Qui ha mostrato il nuovo attico che ha acquistato insieme al compagno Icardi. L’attico è grande circa 400 metri quadri, la casa che chiunque vorrebbe avere, una casa da sogno. in realtà spiega che l’hanno acquistata lo scorso anno al prezzo di 5 milioni di Euro. Potrebbero sembrare tanti, ma li merita essendo un appartamento immenso, situato all’interno dei Giardini d’Inverno. (Continua dopo la foto)

Wanda Nara e Icardi non lasceranno Milano

Wanda Nara in questo modo ha dato conferma a coloro che si chiedevano dove i due volessero andare. La risposta è da nessuna parte, resteranno a Milano, non hanno intenzione di lasciare l’Italia. D’altronde chi lascerebbe inutilizzato un attico spaziale con una grandiosa vista dall’alto come quella? A quanto pare l’attico si trova in un bellissimo palazzo di via Pirelli 33, proprio vicino a Porta Nuova e alla Biblioteca degli alberi, a cinque minuti da quella è la sede dell’Inter.

Secondo molti, Questa è anche una frecciatina lanciata da Mauro Icardi che proprio di recente ha dovuto lasciare l’Inter. Così a breve la coppia insieme ai figli tornerà nuovamente all’attacco, andando a vivere in un attico dotato di tutti i confort. A partire dal WiFi in tutta la struttura Per poi finire all’arredamento super completo o ai pannelli solari. In realtà la famiglia si sarebbe dovuta trasferire già da un pezzo, ma i lavori sono stati rallentati dal coronavirus che ha reso impossibile gli spostamenti.

Una famiglia allargata che si ama alla follia

Ricordiamo che la signora Nara vive in Italia già dal 2008, quando si sposò con il calciatore Maxi Lopez. Da lui ebbe Valentino, Costantino e Benedicto i tre figli che oggi cresce con Mauro Icardi.

I due si lasciarono a causa di ripetuti tradimenti da parte di lui. Con Icardi La donna ha avuto altre due figlie Francesca ed Isabella. Si tratta di una famiglia allargata che però è riuscita a rimanere unita e ad amarsi alla follia nonostante la donna sia spesso sulle copertine dei giornali.