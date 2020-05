Raffaella Mennoia possibile tradimento? Identità svelata sul suo instagram (FOTO)

Raffaella Mennoia, il post carico di dubbi e incertezze

Raffaella Mennoia è solita condividere la sua vita privata e lavorativa sui social, è abituata a stare al centro dell’attenzione, al centro delle critiche, al centro del gossip. Ultimamente di lei si è parlato sia per quanto riguarda Uomini e Donne che per la sua vita privata, è stata lei stessa ad accendere la miccia. La curiosità è aumentata proprio dopo la condivisione di un post che parla di tradimenti.

I suoi follower si sono quindi chiesti a cosa e a chi si riferisce. Il compagno l'ha tradita? Oppure la redazione? Oppure qualcuno ha tradito nuovamente il programma e la serietà del loro lavoro? Questa potrebbe essere una valida ipotesi dato tutto quello che è successo in passato proprio fino a qualche mese fa.

Raffaella Mennoia contro tutti, questa volta Chi l’ha fatta arrabbiare?

Raffaella Mennoia proprio fino a qualche mese fa si è scagliata contro Sara Affi Fella e tutti gli altri tronisti e corteggiatori che hanno cercato di prendere in giro il programma, gli autori, la redazione ed il pubblico compreso. A qualcuno è andata davvero male. Chi è stato furbo è riuscito ad ottenere quello che voleva senza dare troppo nell’occhio. Altri invece non sono riusciti a raggiungere i propri obiettivi e sono stati scoperti e successivamente attaccati da Raffaella che in primis.

È quello che potrebbe essere successo anche in questa occasione dato che Raffaella parla di un tradimento che potrebbe farle del male, ancora una volta. D’altronde potrebbe essere così perché in passato È stata lei la prima a parlarne, è stata lei a rilasciare le prime dichiarazioni in merito. I follower hanno iniziato a chiederle cosa fosse successo, ma la donna ha scelto di non parlare.

Tra le ipotesi, Gemma e Sirius ipotetici obiettivi di Raffaella

Sono stati in tanti a pensare che il post di Raffaella fosse riferito a Gemma e Sirius dato che nessuno crede alla loro storia. I diretti interessati difendono la loro conoscenza, ma in molti hanno da ridire. Cosi come sono ancora in tanti a puntare il dito contro Raffaella e gli altri collaboratori, chiedendo perché hanno permesso al ragazzo di andare in trasmissione a corteggiare una donna tanto più grande di lui.

Almeno per adesso non ci sono altre informazioni, non resta che attendere nuove notizie Magari tramite social o una futura intervista o perché no un intervento diretto di Maria De Filippi durante una delle prossime puntate.