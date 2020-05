Uomini e Donne, l’Alchimista in un’intervista: il retroscena sul perché ha scelto di corteggiare Giovanna

Oggi, venerdì 22 maggio, è uscito l’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine in cui è presente anche un’intervista al tanto discusso Alchimista. Il giovane ha parlato a cuore aperto dei motivi che lo hanno spinto a scegliere di corteggiare Giovanna, ma è stato molto reticente in merito alla sua identità.

Il protagonista, inoltre, ha rivelato anche cosa pensa di Alessandro Graziani e di Sammy Hassan, i suoi due rivali in amore. Nei loro confronti, ovviamente, non ha avuto opinioni molto positive. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Intervista all’Alchimista e confessioni su Giovanna

Il famoso Alchimista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista molto interessante. Il giovane ha ammesso di aver deciso di corteggiare Giovanna già da prima che sorgesse l’esigenza di dare luogo al nuovo format. La tronista l’ha sempre colpito molto per il suo modo di fare e di relazionarsi con gli uomini, per tale ragione, l’avrebbe corteggiata anche se il programma fosse continuato ad andare in onda in modo normale.

Tuttavia, il nuovo format gli ha consentito di giocare qualche carta in più. Il velo di mistero che gli ha conferito questa esperienza contribuisce sicuramente a rendere più interessante il suo personaggio. Il suo arrivo, infatti, ha generato molta curiosità non solo nella tronista, ma anche in tutto il pubblico che segue la trasmissione. Nonostante il giudizio delle persone, però, influisca alquanto, il protagonista ha ammesso che, in questo momento, per lui è una cosa secondaria.

Cosa pensa dei corteggiatori di Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista con il settimanale di Uomini e Donne, inoltre, l’Alchimista ha anche smentito di essere l’ex corteggiatore Angelo Tolletti, che era una delle ultime ipotesi trapelate sul web. In seguito, il corteggiatore ha espresso la sua opinione sui suoi rivali ed è stato parecchio duro. Per quanto riguarda Sammy, ha detto di sentirsi molto diverso da lui, sia per esperienze di vita sia per carattere. In merito ad Alessandro, invece, ha detto di reputare il suo repentino cambio di atteggiamento frutto di una strategia.

Alessandro, infatti, ha deciso di adottare un comportamento molto diverso a seguito del suo arrivo. Questo per cercare di richiamare l’attenzione dell’Abate. Tuttavia, tale atteggiamento risulta, secondo l’Alchi, un po’ costruito e falso. Sul web, intanto, i sostenitori di Graziani sono davvero moltissimi. Numerosi ritengono che Giovanna abbia già fatto la sua scelta e la stia solo tirando per le lunghe.