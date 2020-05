Uomini e Donne, Giulia D’Urso ha scelto di non commentare il trono di Giovanna Abate: le spiegazioni

Giulia D’Urso e Giovanna Abate sono state rivali in amore per Giulio Raselli. Ecco perché Giulia non vuole commentare le vicende di Giovanna, diventata tronista

Uomini e Donne: Giulia non commenta il trono di Giovanna

L’anno scorso Giulia D’Urso e Giovanna Abate hanno corteggiato Giulio Raselli a Uomini e Donne. Tra le due c’è stata molta antipatia e la situazione non si è risolta nemmeno dopo la scelta. Infatti, Giulio ha scelto Giulia e Giovanna si è arrabbiata molto. Quando la coppia è stata chiamata da Maria De Filippi come ospite in studio, mentre Giovanna era tronista, l’atmosfera era molto tesa.

Tuttavia, Giulia ha sempre seguito il programma e commentato le varie vicende e i vari protagonisti. Questo, però, non succede con il trono di Giovanna. Se per molti è apparso abbastanza normale come comportamento, per altri no e hanno continuato a chiedere per mesi a Giulia il motivo di questa scelta.

Giulia: ‘Qualsiasi cosa faccio sbaglio’

Dopo l’ennesima domanda su Giovanna, Giulia ha deciso di chiarire questo aspetto. In realtà, l’ex corteggiatrice segue il trono di Giovanna e non ha nulla contro di lei. Però sa perfettamente che verrebbe criticata se commentasse le sue scelte e il suo percorso. Secondo Giulia se dovesse dire una cosa positiva verrebbe tacciata di falsità, se invece dovesse dire cose negative in molti le darebbero dell’invidiosa o peggio.

Allora, dal momento che ogni cosa sarebbe sbagliata agli occhi di chi ha seguito il percorso precedente delle ragazze, preferisce evitare l’argomento. Ad ogni modo, il fatto che Giovanna sia stata la sua rivale in amore non ha fatto perdere in lei la curiosità nel programma anche con lei protagonista.

La storia con Giulio

Nel frattempo Giulio Raselli e Giulia D’Urso stanno vivendo felici la loro storia d’amore. Il giorno della scelta lui le ha detto “dimmi di sì perché ti amo” con grande stupore di lei. Non era mai successa una cosa del genere. La coppia ha poi trascorso alcune settimane in Puglia dai genitori di Giulia per poi spostarsi a Valenza, dove vive lui.

A poche settimane dalla scelta hanno trovato un appartamento e hanno iniziato la convivenza che sta andando avanti benissimo. Nonostante il sentimento che li lega e che dimostrano giorno dopo giorno sui social c’è ancora chi pensa che i due fossero d’accordo e che si conoscessero già. Voi che cosa ne pensate?