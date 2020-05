Alba Parietti attaccata in modo spietato a causa della lettera su Ezio Bosso “Sei vergognosa!”

E’ bufera su Alba Parietti, gli haters la massacrano per la lettera sul dolore per la morte di Ezio Bosso

Alba Parietti non smette di raccontare sui social la sua sofferenza per la morte di Ezio Bosso, il grande musicista scomparso prematuramente. Su Instagram la showgirl parla spesso di lui e del dolore provato per la sua scomparsa. La Parietti era molto legata a Bosso, anche se questa cosa non era mai stata resa nota.

Un po’ tutti i vip sono comunque rimasti sconvolti dalla sua morte. Carlo Conti, Lorenzo Giovanotti, Alfonso Signorini e tanti altri che lo avevano conosciuto ne avevano apprezzato l’arte e il suo modo di porsi. Anche Alba è dunque stata colpita da questo lutto, e non perde occasione di narrare le sue emozioni pubblicamente, cosa che prima non aveva mai fatto.

Alba Parietti confessa il suo dolore per Bosso

Ultimamente la Parietti ha anche scritto una lettera ad Ezio, per ricordarlo. La showgirl ha pubblicata la lettera sul settimanale Chi e non appena lei ha condiviso un breve estratto sul suo profilo gli hater si sono scatenati. Le parole scritte nella lettera sono davvero commoventi e struggenti e svelano il sentimento che ha condiviso con il musicista.

L’attacco degli haters, non appena il post con l’immagine del servizio è apparso su Chi, è scattato. I fan non hanno perso tempo e le sono piovuti addosso insulti e commenti negativi. Molti hanno accusato Alba di essere solo in cerca di visibilità. Alcuni hanno anche aggiunto che certamente Ezio non avrebbe voluto che lei desse in pasto ai giornali i suoi sentimenti. Immediata è stata la reazione della Parietti, che ha risposto dicendo che la loro è solo una polemica volgare e sterile.

La Parietti si difende e risponde subito aghi attacchi

La Parietti ha insistito nel dire che per rispetto di Ezio sarebbe stato proprio il caso di mettere fine al teatrino che alcuni avevano combinato. Alle sue parole hanno risposto molti altri follower con apprezzamento, e hanno ritenuto giuste le parole di Alba.

La showgirl ha anche aggiunto che le parole possono offendere la sua memoria e lei crede di aver usato il suo pensiero al meglio. Alba ha accettato di parlare di una persona a lei molto cara per ricordarla con affetto e stima profonda. Non ha senso che per questo venga insultata e derisa.