Elena Morali contro Taylor Mega, parole davvero offensive “Una pu….! Ha dato il cu… per un mio programma”

E’ scontro fra Elena Morali e Taylor Mega, l’ex della Pupa e il Secchione accusa la Mega di aver dato il cu…in cambio di soldi, lusso e la possibilità di tornare in tv

Si fa duro lo scontro tra Elena Morali e Taylor Mega. La prima ha detto di aver vissuto giornate molto complicate e sono in tanti a pensare che alcune cose che stanno succedendo sono solo per fare ritorno in tv. Come tutti sappiamo, si è parlato tanto di Favoloso, Moric e Morali, con attacchi da parte di Nina verso Mario e la rivelazione che ricatta Elena.

Cosa c’è di vero non è dato saperlo, ma molti pensano che probabilmente questo argomento è esaurito e ci vogliono altre cose per tornare in tv. Molti utenti sono infatti convinti che ci sia qualcosa di strano, mentre altri pensano che possa esserci anche altro. La Morali in un primo momento ha pubblicato una storia in cui parlava della rottura con Luigi Favolo per risolvere alcune questioni con Daniele Di Lorenzo.

Elena Morali feroce verso Taylor Mega

La Morali però poi ha cancellato la storia e subito dopo si è mostrata accanto a Mario Luigi Favoloso, ma scagliandosi contro Taylor Mega. L’ex Pupa ha anche messo in mezzo il produttore, che qualche tempo fa aveva che la Morali era in pericolo. Ma di cosa? Il produttore aveva dato l’allarme che la Morali avrebbe potuto fare la fine di Sara Tommasi.

Secondo lui la showgirl sarebbe stata consigliata dal persone poco raccomandabili, ma lei ha prontamente smentito questa cosa. La questione però ancora non è stata chiusa e la Morali ieri ha parlato, oltre che di Tony Effe, anche di Taylor Mega. Ha infatti accusato la Mega di essersi spinta oltre per poter avere dei soldi in cambio e fare la vita di lusso che le piace tanto. La Mega secondo Elena ha anche ottenuto la possibilità di tornare in tv.

Le parole di Elena scottanti e pesanti

Nella parole di Elena si scorge la rabbia e la delusione. La Morali ha detto che quando parlava di escort non si riferiva a Elena Morali ma ad una ragazza di cui non ha voluto rivelare l’identità. Ha detto anche che Mediaset l’ha mandata via a calci nel sedere e poi lei ha fatto un reality ma è rimasta solo una settimana.

La Morali ha definito la ragazza in questione una p*ttana perché dando il suo corpo ha firmato un contratto per un programma di Daniele. Pare però che Daniele non darà mai in mano alla Mega un programma perché non sa parlare.