Uomini e Donne, Raffaella Mennoia commenta il nuovo format: ‘Ascolti bassi? Nessuno si aspettava…

Raffaella Mennoia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al nuovo format del programma e sulle protagoniste. Ecco che cosa ha rivelato l’autrice

Uomini e Donne: Raffaella Mennoia parla del nuovo format

Uomini e Donne è stato bruscamente interrotto a metà marzo quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Nonostante ci fossero già delle puntate registrate tempo prima, il programma non è più andato in onda salvo tornare dopo qualche settimana con un nuovo format: Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno conosciuto dei corteggiatori via chat.

Adesso, per l’ultimo mese di programmazione, il programma è tornato alla sua forma classica anche se con delle modifiche. Non c’è il pubblico in studio, sono presenti soltanto i volti più giovani del trono over con l’aggiunta di Giovanna e dei suoi corteggiatori. Inoltre, Giovanna e Gemma hanno potuto incontrare i corteggiatori che le avevano colpite maggiormente: Sirius e l’Alchimista.

Il pubblico non ha avuto interesse nel nuovo format con le chat, mentre ha gradito molto questa forma mista. Le puntate sono più varie, le vicende vanno avanti più velocemente. Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha voluto chiarire alcuni aspetti, però, sul format che non è andato molto bene in fatto di ascolti. Ecco qui di seguito che cosa ha dichiarato.

Raffaella: ‘Nessuno si aspettava ascolti importanti, ma…

Raffaella ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine e ha detto che dopo la brusca interruzione del programma la redazione è rimasta spiazzata. Tutti hanno lavorato con quello che avevano e come potevano, rispettando le regole, per andare in onda comunque. Nessuno si aspettava grandi ascolti da quella nuova modalità, anzi, ma l’autrice ha detto che grazie a quelle due settimane hanno salvato lo stipendio a tante persone.

Ma come mai la scelta è ricaduta soltanto su Gemma e Giovanna? Raffaella ha risposto anche a questo. Loro sono due donne che hanno dimostrato di credere nell’amore, desiderano davvero trovarlo in quel contesto ed è sicura che siano autentiche, non in cerca di business, come direbbe Tina Cipollari.

Ma c’è la possibilità di rivedere anche a settembre la forma mista di trono over e classico visto il successo ottenuto in queste settimane? In questo Raffaella ha stupito un po’ tutti. L’autrice ha confessato che per ora si limitano ad andare avanti giorno per giorno vista la situazione. Nei loro pensieri c’è solamente l’obiettivo di portare a termine la stagione, per quella nuova di settembre non c’è ancora nulla in programma.