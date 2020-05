Le Iene, dopo lo scherzo a Fabio Caressa è mistero: ad accorgersene son i fan

E’ mistero sullo scherzo a Fabio Caressa, il video in rete è scomparso, sono stati i fan ad averlo notato

Lo scherzo a Fabio Caressa che è andato in onda martedì a Le Iene non c’è più. Il giornalista e conduttore televisivo è stato vittima di un esilarante scherzo organizzato dalla figlia Matilde in accordo con Le Iene. Lo scherzo è riuscito perfettamente e il giornalista era davvero all’oscuro di tutto.

Il video è stato trasmesso martedì in diretta a Le Iene, ma adesso la ‘trappola’ tesa dalla figlia Matilde a Fabio Caressa non è più visibile. Proprio così, il filmato non è in rete e per il momento torna nel cassetto. Come mai? Cosa è accaduto? La singola clip pare non sia stata pubblicata dal sito del programma. Inoltre, ha anche eliminato il segmento all’interno della puntata del 19 maggio che era stata caricata online.

Il video dello scherzo a Fabio Caressa non è più in rete

Nonostante non ci sia il video, si può ancora vedere la presentazione dello scherzo e Benedetta Parodi che ha inviato il videomessaggio in seguito alla messa. Anche la Parodi un anno fa era stata vittima di uno scherzo perpetrato da Le Iene. Non si conoscono i motivi della scomparsa dello scherzo e non ci sono affatto questioni legali in mezzo.

Qualche utente aveva infatti avanzato questa ipotesi, ma non c’è nulla di vero. Oltretutto, quando lo show è stato replicato nella serata di mercoledì su Mediaset Extra non era stato applicato alcun taglio. Il video è andato in onda nella versione integrale. E allora, che cosa è accaduto? Una giustificazione potrebbe essere quella che il sito ha pensato di piazzare il prodotto prossimamente, quando crescerà la richiesta da parte degli utenti.

Probabilmente il video verrà riproposto dopo

E’ già accaduto in passato che il sito de Le Iene avesse deciso di mettere da parte alcuni contenuti per poi ripiazzarli in secondo tempo. Ma cosa è accaduto nello scherzo? E’ stato organizzato durante il lockdown con la complicità della figlia di Caressa. Matilde aveva fatto credere al padre di aver ripreso di nascosto la professoressa di filosofia con il cellulare.

La prof dopo un’interrogazione aveva lasciato la webcam accesa del pc. Per l’attrice-prof era ovviamente un filmato estremamente compromettente ma anche per Caressa era un problema. La figlia infatti aveva fatto circolare il video su Whats App per ricattarla e ottenere in cambio voti migliori.