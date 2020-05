Giulia De Lellis risultato sorprende tecnica decisamente particolare “detersivo dei piatti” (FOTO)

Episodio particolare per Giulia De Lellis, la nota influencer sorprende tutti per la tecnica applicata ai suoi capelli, li ha lavati con lo sgrassatore per i piatti

Non finisce mai di stupire Giulia De Lellis, influencer nota anche grande pubblico e fidanzata di Andrea Damante. Amatissima dai giovani e salita alla ribalta per il programma di Uomini e Donne di Maria de Filippi, Giulia De Lellis intrattiene i suoi follower quotidianamente. Ogni giorno narra loro aspetti della sua vita privata e non mancano episodi davvero insoliti.

Ieri infatti la De Lellis ha sorpreso i fan con qualcosa di veramente unico, che non ha mai fatto. Giulia con il suo lavoro spesso tiene degli shooting fotografici che hanno lo scopo di promuovere i prodotti che sponsorizza. L’influencer ieri è andata a Milano per fare alcuni scatti da una terrazza di lusso della città lombarda.

Giulia De Lellis lava i capelli con lo sgrassatore per piatti

Purtroppo durante lo shhoting i capelli sono diventati malconci e quindi ha dovuto rimediare. Così, per ammorbidirli e renderli lucenti l’hairstylist le ha riempito i capelli di olio. Glieli ha praticamente inzuppati, tanto che non è stato facile riportarli a come erano prima. E allora, sapete cosa ha fatto Giulia?

Poiché lei non si perde mai d’animo, dopo essere tornata a casa ha deciso di lavare i capelli con qualcosa di veramente insolito. La De Lellis ha lavato i capelli con lo sgrassatore per i piatti, ma le è venuto qualche dubbio. Così ha pensato di chiedere un consulto postando una storia su Instagram e ha chiesto ai parrucchieri di aiutarla. Ha spiegato che l’hairstylist le ha buttato sulla chioma litri di olio e si era rovinata. Per uscirne aveva quindi lavato i capelli con lo sgrassatore e ha anche fatto due volte lo shampoo. (Continua dopo la foto)

La De Lellis ha chiesto un consulto su Instagram

Stando a quanto raccontato da Giulia su Instagram il risultato è stato pazzesco e la sua chioma era splendente. Per sicurezza però ha chiesto ai parrucchieri se ha fatto a sgrassare i capelli con questo prodotto per i piatti. Sicuramente si tratta di una tecnica insolita, ma cosa ne pensano i suoi fan?

La De Lellis, come tutti sappiamo, ha trascorso la quarantena con il fidanzato storico Andrea Damante. I due si sono rimessi insieme due anni dopo essersi lasciati e il ritorno di fiamma li vede più uniti che mai!