Uomini e Donne: Raffaella Mennoia parla dell’Alchimista e del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

L’autrice del programma ha voluto svelare qualche dettaglio su chi c’è dietro la maschera dell’Alchimista e la sua opinione sui Damellis

Uomini e Donne: il mistero dell’Alchimista

Giovanna Abate ha continuato il suo percorso a Uomini e Donne, nonostante la brusca interruzione, in un nuovo format. Per due settimane, infatti, lei e Gemma hanno potuto conoscere dei corteggiatori via chat. Dopo le carie conversazioni e i regali fatti dai pretendenti due persone in particolare hanno colpito le protagoniste: Sirius per Gemma e l’Alchimista per Giovanna.

Se Sirius ha svelato subito la sua identità quando il programma è tornato nella sua forma classica, l’Alchimista ha voluto mantenere il segreto. Infatti, ha continuato a scriversi con Giovanna, i due hanno potuto anche fare delle esterne ma lui si è sempre nascosto dietro ad una maschera.

Nonostante nel web, dopo un’indagine accurata, ormai si sia capito chi è l’Alchimista, in tv non abbiamo ancora visto il suo volto. A questo proposito, però, è intervenuta proprio Raffaella Mennoia, l’autrice di Uomini e Donne.

Raffaella Mennoia: ‘Dietro la maschera nessun Quasimodo’

Le teorie e le ipotesi in questo periodo sono state tantissime sui social e nel web in generale. Alcuni hanno anche pensato che l’Alchimista usasse una maschera per nascondere il fatto di non essere molto bello. Tuttavia, Giovanna ha potuto vedere qualche dettaglio in più di lui e ha detto che invece lo è.

Anche Raffaella Mennoia l’ha confermato. A Uomini e Donne Magazine ha rivelato che ha fatto tutto da solo, ha portato lui la maschera con l’intenzione di nascondere la sua vera identità. Tuttavia, l’autrice ha assicurato che dietro la maschera non c’è nessun “Quasimodo”, ovvero il ragazzo è molto bello, ha solamente voluto dare importanza al dialogo e non all’aspetto fisico.

L’opinione sui Damellis

I Damellis sono tornati. Ovviamente sapete che i social chiamano in questo modo la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante dalla fusione dei loro cognomi. Ma che cosa ne pensa Raffaella Mennoia, amica di Giulia e testimone dell’inizio del loro amore proprio a Uomini e Donne? L’autrice ha confessato che Giulia le aveva detto tempo fa che c’era stato questo riavvicinamento tra di loro e lei ha incoraggiato entrambi a non ripetere gli errori del passato perché, involontariamente, si sono fatti del male a vicenda.