Grande Fratello Vip: nel cast una famosa attrice? Le indiscrezioni

Grande Fratello Vip torna a settembre con la quinta edizione

Alfonso Signorini ha appena terminato la quarta edizione del Grande Fratello Vip ed è già pronto per tornare con la quinta. Lo ha dichiarato lui stesso durante un’intervista social con Simona Ventura. All’inizio ha trovato molte difficoltà nel ruolo di presentatore di un programma così, ma poi è rimasto molto soddisfatto di come è andata.

Al suo fianco ci sarà Pupo, unica notizia confermata, mentre non si sa ancora chi ricoprirà il ruolo di secondo opinionista. Alfonso ha dichiarato che è molto impegnato nella ricerca del cast perché settembre è vicino e deve fare le cose con una certa velocità perché sia tutto pronto. Il conduttore ha confessato che due vip molto famosi hanno già accettato, ma il tutto è ancora top secret.

Nel frattempo, e sarà così per tutta l’estate, è caccia ai vip che faranno parte della quinta edizione. Non si sa chi sono i due personaggi molto famosi di cui parla Alfonso Signorini, ma alcune testate giornalistiche hanno già menzionato qualche nome. Dopo la prima indiscrezione che riguarda Cristina Buccino, se ne sono aggiunte altre.

Nota attrice nel cast? Le indiscrezioni

Alberto Dandolo qualche giorno fa ha affermato che Cristina Buccino sta facendo di tutto per poter entrare nella Casa più spiata d’Italia. In attesa di sapere se questo è vero oppure no, 361 Magazine ha fatto altri nomi. Il primo è quello della sorella di Cristina, Maria Teresa. Già per le scorse edizioni si parlava di un’entrata delle sorelle Buccino come unico concorrente, questa volta si farà davvero?

Poi il magazine ha fatto un altro nome che ha destato molta curiosità. Si tratta di Michela Quattrociocche. La giovane attrice ha debuttato nei film di Federico Moccia Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, per poi recitare da protagonista in altri film per il cinema e in videoclip musicali. Ha avuto una relazione con Matteo Branciamore, Marco de I Cesaroni, e poi si è sposata con Alberto Aquilani, dal quale ha avuto due bambine, Aurora e Diamante.

Proprio pochi giorni fa Michela ha annunciato la separazione da Aquilani e forse proprio per questo deciderà di affrontare una nuova esperienza televisiva. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vederla nel cast del Grande Fratello Vip?