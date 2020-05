Salvo Veneziano, frecciatina su Pago e Serena, “Te l’avevo detto”

Salvo Veneziano, lanciato dalla primissima edizione del Grande Fratello, è stato protagonista anche dell’ultima edizione del GF in variante VIP. Dopo quasi 20 anni di lontananza dai reality, quindi, Veneziano era rientrato nella casa più spiata d’Italia dalla quale, però, è stato presto squalificato. Frasi ritenute inopportune nei confronti di Elisa De Panicis ne hanno decretato il destino.

Salvo, comunque, ha avuto modo di conoscere Pago all’interno della casa dato che i due sono stati inquilini per un po’ di tempo. Proprio in base a questo, il pizzaiolo siciliano ha voluto dire la sua sulla rottura della storia tra lo stesso Pago e Serena, la donna che aveva già lasciato dopo la partecipazione a Temptation Island VIP. Salvo ha lanciato qualche frecciatina che, di certo, genererà qualche reazione. Cos’ha detto? Vediamolo.

Salvo Veneziano contro Serena e Pago

Che Salvo Veneziano non vedesse di buon occhio la storia tra Pago e Serena non è un mistero. L’uomo, infatti, si era espresso molto duramente sull’ingresso della ragazza sarda in casa e non aveva nascosto le sue opinioni nemmeno a Pago. Ricordiamo, infatti, che i due sono stati protagonisti anche di accesi diverbi in merito al rapporto tra Pago e Serena.

È facile immaginare come la rottura del rapporto tra i due fidanzati abbia dato lo spunto a Salvo Veneziano di esprimere nuovamente la sua opinione. “Sono stato criticato perché dicevo, vedrai è qui solo esclusivamente per partecipare al grande fratello” ha scritto Veneziano su Instagram. Poi ha proseguito “Provo una grandissima pena per questa donna… Carissimo Pago ti ricordi quella sera seduti al tavolo dentro la casa cosa ti ho detto? E così è stato, buona serata”. Parole durissime senza alcuna ombra di dubbio.

Le reazioni di Pago e Serena

Ad ora Pago e Serena non hanno ancora replicato alle dure parole che Salvo Veneziano ha utilizzato nei loro confronti, specie verso Serena. È chiaro, però, che è solo questione di tempo dato che una risposta è più che scontata. Una cosa è certa: la rottura tra i due, che parlavano addirittura di matrimonio, è suonata molto strana.

“È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia in lei” ha dichiarato Pago per concludere con un sonoro “Mi ha deluso“. Pago era indubbiamente già deluso da Serena e si stava ancora leccando le ferite all’interno della casa. Quando si sentirà pronto parlerà di quanto successo di così grave con Serena.