Muriel Bassi, da Uomini e Donne a X Factor? (Video)

I più fedeli telespettatori di Uomini e Donne la ricorderanno molto bene. Muriel Bassi era scesa in studio per corteggiare Andrea Zelletta. La ragazza si è dimostrata forte e determinata benché tutto questo, alla fine, non sia bastato per conquistare il cuore del bel tronista. Andrea, infatti, gli preferì Natalia Paragoni con cui ancora sta, nonostante sia venuto fuori un presunto tradimento di Andrea Zelletta verso la compagna.

Tornando, però, a Muriel Bassi, la ragazza, dopo una normale delusione iniziale, non si è data per vinta. Non è tornata a Uomini e Donne per corteggiare nessuno, né è diventata tronista. Muriel, però, ha partecipato ai provini che potrebbero portarla a salire sull’ambito palco di X Factor. Il talent, a debutto tra pochi mesi, sta selezionando i futuri partecipanti. Come sarà andata? Vediamo i dettagli.

Muriel Bassi, il provino per X Factor

Non è stata ancora resa nota la data in cui partirà l’edizione 2020 di X Factor. Una cosa, però, è certa: i provini sono già iniziati e porteranno alla scelta dei 12 partecipanti alla nuova edizione. I provini, a causa delle restrizioni da Covid-19, si svolgono online e tra tutti quelli pervenuti fino a questo momento uno, in particolare, non è sfuggito all’attenzione dei fans. Stiamo parlando proprio di quello di Muriel Bassi.

Il suo volto, infatti, è già ben noto al grande pubblico che si era appassionato al suo interesse per Andrea. Per conquistare la giuria, Muriel Bassi ha scelto di proporre un brano in inglese dal titolo In a Manner of Speaking. La giovane sembra dotata di una buona voce e potrebbe avere tutte le carte in regola per vincere questa sfida. (Continua dopo il video)

La storia d’amore con Fabrizio Baldassarre

Dopo la storia mai cominciata con Andrea, Muriel Bassi ha trovato l’amore e lo ha fatto sempre all’interno di Uomini e Donne. In che senso? La ragazza ha conosciuto Fabrizio Baldassarre, ex corteggiatore del dating di Maria De Filippi. L’uomo che fa il parrucchiere a Roma aveva corteggiato sia Sabrina Ghio che Angela Nasti. Adesso, invece, pare avere trovato la serenità amorosa a fianco della bella Muriel.

Anche Muriel appare felice accanto al suo nuovo amore con il quale pare avere progetti importanti che guardano anche abbastanza lontano. Nel frattempo la speranza della ragazza è di entrare a far parte di X Factor e sfondare nel mondo della musica come successo, ad esempio, a Francesca Michielin.