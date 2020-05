Mamma disegna sopracciglia a sua figlia per gioco: i video impazzano su TikTok

Una mamma annoiata dal blocco da quarantena, ha disegnato delle sopracciglia a sua figlia per gioco, con una matita per make-up. Dopo averle fatto anche un video con il social TikTok, ha condiviso i risultati esilaranti sul suo canale, diventando così la sua piccola subito famosa.

Sopracciglia a sua figlia disegnate con la matita: idea bizzarra di una 28enne

Mentre molte persone si stanno divertendo in cucina, o con routine strane di danza e tagli di capelli fai-da-te, Morgan, 28 anni dell’Oregon, negli Stati Uniti ha deciso di sperimentare il trucco, ma non su se stessa. Dopo aver ceduto alla noia, la mamma ha disegnato sopracciglia pazze sulla sua piccola Leighton Mae Rose – e ha trovato il tutto divertente. E dopo aver condiviso i risultati esilaranti con il suo canale TikTok, il web è letteralmente impazzito.

Morgan ha detto: “Ho visto qualcosa di simile anni fa e nel cercare di divertirmi con la mia famiglia, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente vedere le espressioni che si possono creare disegnando delle sopracciglia? Dal momento che TikTok è diventato la cosa da fare durante la quarantena, abbiamo deciso di fare un video”.

I video hanno avuto il massimo successo

Dopo che il suo primo video ha raccolto un milione di visualizzazioni e oltre 87.000 Mi piace, Morgan ha deciso di creare un seguito, con altri due. E le persone si sono divertite nello stesso identico modo. Morgan ha detto che è strano avere un video virale e vederla ovunque online è stato piuttosto folle, ma il divertimento è assicurato per tutti.

Anche se molte persone hanno trovato i video divertenti Morgan ha detto di aver ricevuto molte parole di odio, ma sta provando ad ignorare i commenti negativi. Ha spiegato che non legge la maggior parte dei commenti su nessuno dei video condivisi. Sebbene ci possano essere commenti positivi, è meglio non leggerne nemmeno uno per evitare di rimanerci male. Morgan ha spiegato “Siamo grati per la nostra bellissima figlia e per la capacità di divertirsi, creare e condividere per allietare i giorni degli altri. Adoro far sorridere gli altri!”.

I commenti del web

Del primo video comunque per curiosità, Morgan ha sbirciato i commenti e tutti si sonetti entusiasti. In primis qualcuno ha ringraziato per aver avuto la possibilità di ridere a crepapelle in un momento tanto duro. Qualcun altro si è complimentato per la piccola che è davvero bellissima. Sicuramente ci si aspetta che Morgan continui a pubblicare video tanto divertenti.