Leonardo Pieraccioni “Voglio fare il tentatore a Temptation Island..”

Temptation Island dovrebbe cominciare, salvo impedimenti improvvisi da Coronavirus, tra alcune settimane. Ne è la prova il fatto che i provini stanno proseguendo e, a breve, dovrebbe definirsi il cast del reality. Tra tutti, in particolare in mezzo ai tentatori, potrebbe esserci una presenza inaspettata, quella di Leonardo Pieraccioni.

La richiesta di poter partecipare in qualità di tentatore è arrivata direttamente dall’attore che, dunque, potrebbe davvero avere la voglia di mettersi in gioco. Una richiesta davvero inaspettata che ha colto alla sprovvista sia gli addetti ai lavori che i fans che hanno visto l’appello video direttamente sul profilo Instagram di Leonardo Pieraccioni. Ma perché questa scelta? E, soprattutto, quale sarà la reazione della redazione?

Leonardo Pieraccioni, un appello inaspettato

Ha colto bene o male tutti di sorpresa il video che Leonardo Pieraccioni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. A spiazzare tutti è stata l’aria seria dell’attore che non sembra scherzare sull’eventualità di diventare un protagonista della prossima edizione di Temptation Island. Un vero e proprio appello a Maria De Filippi affinché lo arruoli nel programma on il ruolo di single.

“Questo è un appello pubblico” ha esordito Pieraccioni. Poi ha proseguito dicendo “Quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island”. Un appello che ha strappato diverse risate ai fans che non hanno ben compreso se si trattava di uno scherzo o, al contrario, di una proposta seria. Anche la maniera in cui Leonardo Pieraccioni si è presentato ha fatto sorridere. In collegamento da casa, in accappatoio e e un bel po’ arraffato non è dato sapere le reali intenzioni dell’attore.

Le reazioni al post di Pieraccioni

Come hanno reagito i fans? E soprattutto cosa ne pensa lo staff di Temptation? Naturalmente i commenti non si sono fatti attendere. Tra tutti si è espressa, in particolare, Raffaella Mennoia, una delle maggiori collaboratrici di Maria De Filippi. “Ti aspetto” ha scritto senza specificare altro la bella Raffaella che, di certo, è stata colta anche lei alla sprovvista.

A commentare il post di Leonardo Pieraggioni anche Betty Soldati, la responsabile dell’ufficio stampa di Maria De Filippi. Il suo commento è stato ancor più entusiastico e si è composto esclusivamente da un sonoro “Magari”. Non sappiamo, a questo punto, come andranno davvero le cose. Non è escluso che Pieraccioni, dopo l’addio con Laura Torrisi, possa essere parte integrante del programma se non come tentatore quanto meno come opinionista. Staremo a vedere cosa accadrà.