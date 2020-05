Gigi D’Alessio, arriva l’annuncio dopo la separazione da Anna Tatangelo: “Una bella sorpresa per voi…” [VIDEO]

La separazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Nelle ultime settimane Gigi D’Alessio è stato al centro del gossip per la sua separazione con Anna Tatangelo. Dopo 15 anni di convivenza e la nascita del figlio Andrea, i due artisti hanno deciso di dividere le proprie strade. Oltre alle questioni amorose, il cantautore partenopeo e l’artista di Sora devono fare i conti con la crisi che sta attraversando il settore della musica.

Infatti, causa pandemia da Covid-19 tutti i concerti saranno rinviati al prossimo anno. Tuttavia, nelle ultime ore il professionista napoletano ha fatto un annuncio sui suoi canali social. Il grande Gigi tornerà sul piccolo schermo il prossimo 30 maggio con lo spettacolo: ‘Gigi, questo sono io’. Uno show che verrà trasmesso in prime time sulla prima rete Rai.

L’annuncio del cantautore napoletano

Attraverso la sua pagina Facebook, Gigi D’Alessio ha annunciato una meravigliosa sorpresa a tutti i fan che lo seguono sui social, in televisione e nei concerti. L’ex di Anna Tatangelo ha condiviso una clip contenente uno spezzone del suo spettacolo e la seguente didascalia: “Gigi questo sono io!”. Ebbene sì, sabato 30 maggio 2020 alle 21:25 su Rai Uno verrà riproposta una serata realizzata tempo fa.

Uno show musicale pieno di duetti e tanti amici che si esibiranno insieme al professionista partenopeo. Come era prevedibile, il video in questione ha ottenuto un botto di visualizzazioni, mi piace e commenti. In moltissimi lo hanno ringraziato per il regalo che ha voluto fare loro. Visto i risultati sotto il post, sicuramente la prima rete della Rai si assicurerà uno share stellare. (Continua dopo il video)

Gigi, questo sono io Una bella sorpresa per tutti voi: Gigi, questo sono io!Sabato 30 maggio su Rai1 una serata in musica da rivivere insieme, con duetti e tanti amici!Vi aspetto!#GigiQuestoSonoIo Gepostet von Gigi D'Alessio am Donnerstag, 21. Mai 2020

Gigi D’Alessio parla degli assembramenti ai Navigli

Qualche giorno fa Gigi D’Alessio ha voluto commentare, attraverso un’intervista per Adnkronos, le polemiche sull’affollamento registrato la settimana scorsa nella zona dei Navigli di Milano. “L’intelligenza e il buon senso non hanno latitudine”, ha affermato l’ex compagno di Anna Tatangelo. Delle accese polemiche che hanno scatenato nuovamente delle rivalità tra Nord e Sud.

“Non vorrei che in un momento così delicato, in cui tutto il Paese è chiamato all’unità, dopo aver già dato una grande prova al mondo intero di cosa vuol dire essere italiani, si usassero episodi come questi per tornare alle tristi divisioni di Nord contro Sud e viceversa”, ha dichiarato l’artista che da anni vive nella Capitale.