Salvo Veneziano punge Cristina Plevani, il web sbotta: “C’è una situazione dolorosa dietro” (VIDEO)

In queste ore sul web sta spopolando l’intervista fatta da Salvo Veneziano e Marina La Rosa in cui è stata tirata in ballo anche Cristina Plevani. Tra il siciliano e la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello non è mai corso buon sangue, anche se l’ascia di guerra sembrava ormai seppellita.

Nel corso della diretta in questione, però, sono spuntate delle nuove rivelazioni che hanno fatto perdere le staffe alla Plevani. Tutto è nato nel momento in cui il siciliano ha chiesto alla donna per quale ragione non si fosse ancora costruita una famiglia a 50 anni. La reazione di Cristina è stata feroce.

La frase infelice di Salvo Veneziano

Ieri Marina e Salvo Veneziano hanno fatto una diretta su Instagram in cui la donna ha fatto al suo interlocutore alcune domande, tra cui una su Cristina Plevani. Marina gli ha chiesto di porgere una domanda alla sua ex coinquilina, a cui lei risponderà nella prossima diretta del 26 maggio. Salvo, in un primo momento, ha detto di non sapere cosa chiederle, ma poi ci è andato giù in modo molto pesante. Il pizzaiolo le ha chiesto per quale ragione, dopo tutti questi anni, non si sia fatta ancora una famiglia.

La La Rosa ha specificato se si stesse riferendo al fatto che Cristina non fosse fidanzata, ma Salvo ha puntualizzato che si riferisse ad una famiglia vera e propria, quindi, con tanto di figli. Il popolo del web, però, non ha affatto apprezzato il poco tatto del protagonista dato che dietro la scelta della donna potrebbero esserci delle ragioni molto più serie o dei problemi di salute. (Continua dopo il post)

La replica di Cristina Plevani

Anche Marina è stata molto dura contro il suo interlocutore cercando di fargli capire che potrebbe non essere una decisione presa interamente da lei. Salvo Veneziano, però, non è sembrato affatto pentito delle sue dichiarazioni, pertanto, non si è fatta attendere la replica di Cristina Plevani. Quest’ultima ha condiviso sul suo profilo Instagram la parte della diretta in cui l’ex coinquilino ha pronunciato le insinuazioni contro di lei e poi ha aggiunto una didascalia.

Nel caso specifico, la dama ha detto che non trova assolutamente divertente le frasi di Salvo e, sicuramente, avrà modo di rispondergli a tono nel corso della prossima diretta. Inoltre, la Plevani ci ha tenuto a puntualizzare di non aver mai avuto nulla contro di lui, evidentemente l’astio era unilaterale.