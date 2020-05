“Mi sposerei da solo…”: Tiberio Timperi si mostra su IG dopo la doccia [FOTO]

Tiberio Timperi in versione acqua e sapone

Una stagione da incorniciare per Tiberio Timperi che, dopo la conduzione de La vita in diretta, dallo scorso settembre è alla guida di Uno Mattina in Famiglia con Monica Setta. Il professionista è molto genuino e simpatico non solo sul lavoro ma anche nella vita privata dove vive da solo nel suo appartamento nella Capitale.

Di recente l’artista Rai si è reso protagonista di un gesto che ultimamente lo fanno le sue colleghe donne. Nello specifico Tiberio sui è fatto vedere su Instagram senza alcun filtro, ovvero in versione acqua e sapone. Dopo essersi risvegliato, l’ex collega di Francesca Fialdini ha realizzato un selfie e poi l’ha postato sul social con la seguente didascalia: “Post quarantena. Senza filtri. In attesa del caffè. Oggi, giuro, barbiere”.

Il presentatore, inoltre, ha anche risposto in modo ironico a un follower che gli aveva scritto “Ti vedo un po’ conciato”. A quel punto Timperi ha replicato così: “Ho avuto un corpo a corpo con il cuscino. Lui ha avuto la meglio, evidentemente”. (Continua dopo il post)

La foto su Instagram dopo aver fatto la barba e doccia

Ma il conduttore di Uno Mattina in Famiglia avrà mantenuto la promessa fatta al follower di Instagram? In pratica il collega di Monica setta aveva detto di sbarbarsi e ritoccare l’acconciatura. Stando agli scatti condivisi sul noto social network, il professionista romano sembra averla mantenuta.

Infatti nelle foto in questione lo si vede mentre è all’opera per le pulizie di casa, l’altra dopo l’intervento del barbiere di fiducia. “Fase 2. Spolverato, aspirato e lavato casa. Sbarbato. Docciato. Vestito. Giornale. Caffè. Mi sposerei da solo…”, ha scritto l’artista capitolino a corredo del contenuto appena descritto. (Continua dopo il post)

Tiberio Timperi e le rivelazioni su Barbara D’Urso

Ad inizio settimana Tiberio Timperi ha spiazzato tutti facendo una confessione inaspettata sul passato di Barbara D’Urso. In pratica ha rivelato che Lady Cologno ha lavorato con lei negli Anni Novanta nella trasmissione Uno Mattina in Famiglia dicendo che l’ha inventata lui.

Nelle ultime ore, invece, il professionista Rai ha intrattenuto i suoi follower di IG con il racconto del suo presente, in particolare della sua giornata dedicate alle pulizie, del suo appartamento e del suo aspetto. Tra i vari commenti apparsi sotto il post anche quello della collega ed ex gieffina Adriana Volpe che ha reagito con uno smile.