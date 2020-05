Raoul Bova e Chiara Giordano hanno un figlio bellissimo: il 20enne Leon incanta il web [FOTO]

I figli di Raoul Bova e Chiara Giordano

Da qualche anno Raoul Bova è legato sentimentalmente alla collega iberica Rocio Munoz Morales con cui ha due figlie, Sophia e Luna. Ma l’attore romano prima di conoscerla era già padre di due ragazzi che oggi hanno superato già l’adolescenza. Stiamo parlando di Alessandro Leon e Francesco, nati dal matrimonio finito con Chiara Giordano. Quest’ultima lo scorso settembre ha partecipato come concorrente alla prima edizione di Amici Celebrities.

Il professionista capitolino è diventato papà per la prima volta nel 2000, quando è nato il primogenito Leon. Quest’ultimo è un 20enne e, a differenza dei suoi genitori è sempre stato lontano dalle luci della ribalta e soprattutto dal gossip. Tuttavia il ragazzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo cognome.

Chi è Alessandro Leon Bova?

Il 20enne Alessandro Leon è appassionato d’arte. Inoltre ha debuttato l’anno scorso con una prima nella Capitale dove lo hanno raggiunto anche il padre Raoul Bova e la madre Chiara Giordano. Quest’ultimi, che si sono separati dopo un matrimonio durato diversi anni, si sono divorziati in maniera molto civile. Tuttavia l’ex concorrente di Amici Celebrities ha sofferto molto per le nozze fallite, ma ha sempre deciso di mantenere dei rapporti pacifici col padre dei suoi due figli Alessandro Leon e Francesco.

In quell’occasione il primogenito ha realizzato una foto coi genitori e che poi ha puntualmente condiviso su Instagram. A corredo dello scatto, la seguente didascalia: “Tutti insieme alla mostra del nostro artista del cuore. Oggi con le tue opere, dipinti, sculture e pensieri ci hai emozionato!”. (Continua dopo la foto)

Raoul Bova parla di raccomandazione

Alessandro Leon è molto legato al padre, tuttavia il 20enne si mostra poco al suo fianco per evitare di farsi additare l’etichetta di figlio di.. oppure di essere raccomandato. Tempo fa, nel corso di un’intervista l’attore capitolino aveva detto che i due ragazzi non volevano fare i raccomandati.

Fino a qualche tempo fa non volevano nemmeno che si sapesse chi era il papà. “I miei figli non sanno cosa faranno da grandi. Gli ho spiegato che, anche se vivono in una condizione agiata, un giorno la madre e io non ci saremo più. Dovranno pur fare qualcosa per guadagnarsi da vivere”, concluse l’ex marito di Chiara Giordano.