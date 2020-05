Sabrina Martinengo interviene su Gemma e Sirius: ‘Sbigottita’

L’ex protagonista di Temptation Island ha dato la sua opinione a proposito della frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Temptation Island: Sabrina Martinengo interviene a favore di Gemma

Ricorderete Sabrina Martinengo. La donna ha partecipato a Temptation Island l’anno scorso insieme al suo fidanzato, molto più giovane di lei, Nicola Tedde. Tra i due ci sono quasi vent’anni di differenza e nel percorso nel programma lei si è avvicinata a Giulio Raselli, tentatore del villaggio. Anche Nicola ha intrapreso una conoscenza particolare, diciamo così, con una tentatrice e al falò di confronto finale si sono lasciati.

Tuttavia, dopo la fine di Temptation Island la coppia ha deciso di ritrovarsi, chiarirsi e continuare la loro storia d’amore. La differenza d’età è anche il fulcro della nuova conoscenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne con Nicola Vivarelli. Solamente che lui ha soltanto 26 anni e sta corteggiando la dama che ne ha ben 71.

Inutile ribadire che questa frequentazione ha scatenato il caos in studio e anche sui social. Tina Cipollari non fa che attaccare la coppia trovando davvero fuori luogo questo rapporto, mentre anche sui social gli utenti ne parlano di continuo. Sabrina ha voluto dire la sua in un paio di commenti su Instagram che troverete alla fine dell’articolo.

Sabrina su Gemma: ‘Sbigottita’

Sabrina ovviamente non ha problemi con la differenza d’età dal momento che ha un compagno più giovane di lei di vent’anni. Ma non è questo che l’ex protagonista di Temptation Island ha voluto sottolineare sui social. Infatti, Sabrina ha scritto che è davvero sbigottita nel leggere i commenti contro Gemma che la definiscono anche “vergognosa”.

Lei in realtà trova vergognose le persone che approfittano delle sue debolezze. La dama le fa talmente tanta tenerezza che la porterebbe via da quello studio. Non solo, ma a seguito delle risposte di alcuni utenti che vedono in Gemma una donna grande e non più una bambina, lei ha scritto di nuovo.

Secondo Sabrina si può fingere su tante cose ma non sulle emozioni e lei vede in Gemma una donna che ancora crede nei sogni. Poi ha ribadito: “è crudele approfittare delle debolezze altrui“. Insomma sembra che Sabrina incolpi Nicola di non essere sincero e di sfruttare solamente l’immagine di Gemma. Voi che cosa ne pensate?